Tehosekoitin Ouluhallissa vuonna 2000. Kuva: Leinonen Jukka

Aktiiviurallaan Tehosekoitin saattoi poimia keikkaohjelmistoonsa kappaleita, joiden se tiesi olevan suuren yleisön makuun omituisia. Paluukeikkojensa biisilistaa pähkäillessään yhtye on kuitenkin ajatellut nimenomaan yleisöä ja analysoinut jopa suoratoistopalveluiden striimausdataa.

– Emme ole orjallisesti sen perusteella menneet, mutta sieltä on saanut osviittaa siitä, mitä jengi haluaa kuulla. Ja on myönnettävä, että jonkin verran on tullut yllätyksiä.