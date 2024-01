Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte Oy:n liiketoiminta ja kiinteistöt on myyty. Uuden yrityksen nimi on Pikku-Syöte Oy, jonka taustalla on ylivieskalainen perheyhtiö Valli Group Oy.

Kuva: Nuorisokeskus Pikku-Syöte