Tuuli Kankaansyrjän lukiotaival Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa päättyy ensi keväänä ylioppilasjuhliin. Haavena on opiskelupaikka Oulun yliopistossa. Kuva: Sanna Jarva

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion abiturientti Tuuli Kankaansyrjä on lopettelemassa koulupäivää. Kangaskassissa on mukana muutamia kirja, ei kylläkään omia, vaan kirjaston kirjoja. Tällä hetkellä lukuvuorossa on kirjastosta lainassa oleva yhdysvaltalaisen Hanya Yanagiharan Pieni elämä.

Kirjallisuutta ahmiva ja kirjoittamista harrastava Kankaansyrjä omistaa vain muutamia kirjoja, ja karttaa äänikirjoja.