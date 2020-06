Kesähatulla varustautuneen Veikko Törmäsen Dystopia-teoksen materiaalit ovat taiteilijan mukaan simppeleitä. – Vesi nostettiin merestä, alumiiniputket olivat valmiina olemassa ja köyttä sai köysikaupasta, Törmänen kertoo. Kuva: Jarmo Kontiainen





Kuvataiteilija Päivi Pussilan teos on toteutettu paperigraffitina. Kuva: Jarmo Kontiainen

Tiedättehän, että koivulla voi olla monta katsetta. Kuvataiteilija Päivi Pussila on ollut silmä tarkkana jalostaessaan ideaa paperigraffitiksi. Pussilan työ To See or Not to See ja seitsemäntoista muuta taideteosta löytyy koko kesän ajan Pikinen poloku -ympäristötaidepolulta Oulun Pikisaaresta.