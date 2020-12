Filosofian ja teologian maisteri Mari Leppänen vihitään Turun arkkihiippakunnan piispaksi 7. helmikuuta 2021. Hän seuraa tehtävästä eläkkeelle siirtyvää Kaarlo Kallialaa, joka on toiminut piispan tehtävässä vuodesta 2011 lähtien. Turun hiippakunta on perustettu vuonna 1276 ja se on Suomen vanhin hiippakunta. Siellä työskenteli myös Suomen ensimmäinen piispa Henrik, jonka elämä päättyi Köyliönjärven jäällä.