Täyteen ahdetussa postiautossa raikaa Kuubalainen serenadi.

Kuljettaja Paavo Nyqvist tuhahtaa ratin takana. Eikö olisi sopivampaakin laulettavaa? Kyydissä on sentään korkeita kirkonmiehiä.

On heinäkuinen yö kolmantena sotakesänä vuonna 1943. Kello kärkkyy aamukolmea, kun Rovaniemeltä lähtenyt postiauto lähestyy Laanilaa ja tuntureita.

Oulun hiippakunnan vastavalittu piispa Yrjö Wallinmaa istuu etupenkissä vierellään asessorinsa, Kemin kirkkoherra Jaakko Hyötyniemi. Heitä isännöi Sodankylän kirkkoherra Yrjö Aittokallio, joka on myös lääninrovasti.

Postilinja on jurruuttanut Jäämerentietä pian kellon ympäri. Vaivalloista matkantekoa on kevennetty yhteislauluilla, kuten Kotimaani ompi Suomi. Silloin etupenkin kirkonmiehetkin ovat antaneet komeiden ääniensä kuulua.

Mutta kun kesäyössä on putkahtanut näkyviin Kaunispään pehmeä siluetti, joku matkustajista on aloittanut serenadin, josta on tullut jatkosodan vuosina suomalaisten suosikkeja.

"Ja me tulimme kapakasta

kai hiukkasen horjuen.

Oli lähtömaljoja juotu

ja yö oli ihmeellinen..."

Piispa Yrjö Wallinmaa, 50, on työmatkalla tunturien taakse.

Postiauton kyydissä lauantai on vaihtunut sunnuntaiksi. Jahka päästäisiin Ivaloon, Wallinmaa vihkisi Inarin uuden kirkkoherran Mauno Ahon virkaansa.