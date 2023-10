Pappisvihkimysmessu on kaikille avoin tilaisuus Oulun tuomiokirkossa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Piispa Jukka Keskitalo vihkii pyhäinpäivänä 4. marraskuuta kahdeksan uutta pappia Oulun hiippakuntaan.



Kaikille avoin pappisvihkimysmessu järjestetään Oulun tuomiokirkossa pyhäinpäiväaamuna kello 10.

Kaikki vihittävät saavat viranhoitomääräyksen paikallisseurakuntaan. Tehtävät jakautuvat seuraavasti: Lotta Dick-Röstad Ranuan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi, Anne Eliasson Kolarin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan, Enni Helander Kiimingin seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi, Tero Huuhtola-Laurén Lohtajan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan, Timo Kapanen Tervolan seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi, Jaakko Nuutila Sodankylän seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi, Jenny Paakinaho Oulaisten seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ja Väinö Väistö Toholammin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan.

Piispa Keskitalo vihkii pappeja nyt 13. kerran.