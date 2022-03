Kiova/Lontoo

Ihmisiä pakenemassa Irpinin kaupungista läheltä Kiovaa. Kuva: MIKHAIL PALINCHAK

Siviilien evakuoinnit Ukrainassa epäonnistuivat ainakin osittain keskiviikkona, kertoivat läntiset tiedotusvälineet. Tilanne oli pahin piiritetyssä Mariupolin satamakaupungissa, missä jatkuva kranaattituli esti humanitaaristen käytävien käytön. Lisäksi Venäjän kerrottiin tulittaneen kaupungin keskustassa sijaitsevaa äitiys- ja lastensairaalaa.

Mariupolissa on piiritettynä vajaat 400 000 ihmistä.

– Mariupol. Venäjän tykistö tuhosi äitiys- ja lastensairaalan. Runsaasti kuolleita ja haavoittuneita naisia. Ei tietoa lapsista ja vastasyntyneistä vielä. Hei YK, miten menee, kirjoitti sairaalan tuhoista videon viestipalvelu Twitteriin pannut ukrainalainen kansaedustaja Dmytro Gurin.

Alustavien tietojen mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui sairaalan tulituksessa. Britannian ulkoministeri Liz Truss kutsui tuoreeltaan tietoja lastensairaalan tuhoamisesta kauhistuttaviksi, ja vaati sotilasliitto Natoa saamaan aikaan lentokieltoalueen Ukrainan ylle.

Sen sijaan evakuoinnit Sumyn kaupungista Koillis-Ukrainassa ja Energodarista maan eteläosassa onnistuivat päivän aikana ainakin jossain määrin, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Venäjä ja Ukraina olivat aikaisemmin sopineet keskiviikoksi 12 tunnin tulitauosta evakuointialueille sekä kuudesta humanitaarisesta käytävästä siviilien evakuoimista varten.

Venäjä myönsi käyttäneensä varusmiehiä

Venäjän armeija myönsi keskiviikkona ensimmäisen kerran varusmiesten osallistuneen hyökkäykseen, tai kuten se sanoo "erityiseen sotilasoperaatioon", Ukrainassa.

Presidentti Vladimir Putin on aiemmin sanonut, ettei aio lähettää varusmiehiä tai reserviläisiä taistelemaan Ukrainaan. Televisioidussa puheessaan Putin sanoi Venäjän saavuttavan tavoitteensa Ukrainassa pelkkien ammattisotilaiden avulla.

Puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov kuitenkin sanoi keskiviikkona, että "erityiseen sotilasoperaatioon" on Ukrainassa osallistunut joitakin varusmiehiä. Lähes kaikki on hänen mukaansa vedetty jo Venäjälle.

Joitakin varusmiehiä Ukrainan armeija on Konashenkovin mukaan ottanut vangiksi.

Myös yrityksiä kriisin diplomaattiseksi ratkaisemiseksi jatkettiin, kun Putin ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz keskustelivat diplomaattisista keinoista ratkaista Ukrainan konflikti ja siviilien evakuoimiseen tarkoitettujen humanitaaristen käytävien toteutuksesta, kertoi Kreml.

Ukrainasta paennut jo yli kaksi miljoonaa

Ukrainan sotaa on paennut ulkomaille noin 2,15 miljoonaa ihmistä, kertoi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Järjestön antama luku nousi tiistaista noin 150 000 ihmisellä. Puolaan paenneita on järjestön mukaan nyt noin 1,3 miljoonaa.

Kansainvälisen Pelastakaa lapset -järjestön eilisen tiedotteen mukaan Ukrainasta paenneista noin miljoona on lapsia.

Ukrainan valtiollisen uutistoimiston Ukrinformin mukaan viimeisten 12 päivän aikana maahan on palannut 167 000 ukrainalaista, joista 80 prosenttia on ollut miehiä. He ovat viranomaisten mukaan palanneet puolustamaan maataan.

Ukrinformin mukaan Ukrainan varasisäministeri kertoi aiemmin, että Ukrainaa puolustamaan saapuvat ulkomaalaiset vapaaehtoiset voivat saada maan kansalaisuuden.