Oulun kaupunki tiedottaa, että Pihlajalinnan koronatestauspiste oululaisille siirtyy tiistaina 14. joulukuuta osoitteeseen Pakkahuoneenkatu 29. Samalla oululaisten koronatestaus Rehapoliksessa päättyy. Pihlajalinnan työterveys- ja yksityisasiakkaat asioivat jatkossakin Rehapoliksessa.

Testauspiste sijaitsee 4. kerroksessa, ja paikalle on opasteet kadulta. Liikuntaesteisten kulku testauspisteelle tapahtuu Hallituskadun puoleisesta ovesta (Hallituskatu 36 B), josta pääsee hissillä 4. kerrokseen.

Ajan koronatestaukseen voi varata Pihlajalinnan verkkoajanvarauksen kautta osoitteessa pihlajalinna.fi.

Pihlajalinnan puhelinpalveluissa on tällä hetkellä ruuhkaa, joten aika kehotetaan ensisijaisesti varaaman verkkoajavarauksen kautta. Jos ei pysty varaamaan aikaa verkosta, ajan voi varata puhelinnumerosta 010 312 175 (puhelun hinta 8,4 snt/min). Ajanvarausnumero palvelee maanantaista sunnuntaihin kello 06.00–22.00.

Varauksen yhteydessä on mainittava, että on hakeutumassa Oulun kaupungin koronatestiin. Koronatesti on oireiden vuoksi näytteenottoon tulevalle asiakkaalle maksuton.