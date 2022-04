Anja Tolonen (vas.) ja Paula Fisk toivovat yhdistykseen lisää jäseniä ja toiminnan aktivoitumista myös Oulussa. Rahaa kerätään muun muassa myymällä erilaisia tuotteita, joskus rahalahjoituksia tulee yllättäen, kuten hiljattain Ranskasta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Anja Tolonen asettelee tekemiään akvarelli-, gelli- ja mehiläisvahakortteja pöydälle. Tuotteet ovat menossa hyväntekeväisyysmyyntiin.

Kieltenopettajana työskennellyt Tolonen jäi eläkkeelle syksyllä 2015.

– Tuntui, että nyt olisi mukava tehdä jotain vapaaehtoistyötä, hän sanoo.

Kun entinen kollega kysyi mukaan Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:n toimintaan, oli helppo suostua. Onhan kyseessä opettajaa sydäntä lähellä oleva projekti: koulunrakennushanke äärimmäisen köyhään Muonan kylään eteläisessä Malawissa.

– Suomalaisille koulunkäynti on itsestäänselvyys, mutta kaikille se ei sitä todellakaan ole. Olen mukana myös rauhantyössä ja tunnetusti hyvä koulutus edistää rauhantahtoisuutta.

Tolosen kanssa kortteja lajittelee yhdistyksen varapuheenjohtaja Paula Fisk.

– Aloittaessani paikallistimme Paulan kanssa yhdessä kaukaisen Muonan Malawin kartasta.

Yhdistys viettää tänä vuonna kymmenvuotisjuhlaa. Pienellä porukalla on tehty paljon.

Ensimmäinen, kaksiluokkainen koulurakennus on valmis, samoin ovat varastorakennus, ruokakatos, opettajien toimisto, ekovessat ja huussit. Kylän vanhimmat lahjoittivat koulutontin.

Muonan kyläläiset valmistivat tiilet koulurakennukseen paikan päällä. Koulu aloitti toimintansa syksyllä 2020. Kuva: Paula Fisk

Koulun pihalle rakennutettiin myös porakaivo, mikä herätti paikallisissa valtavan riemun.

– Saimme videon, jossa koko kylä tanssi, lauloi ja nauroi yhdessä, Tolonen ja Fisk kertovat.

Opetus aloitettiin syksyllä 2020.

Nyaudzudzu Junior Primary School -nimen saanut koulu luovutettiin Malawin valtiolle, joka palkkasi 400 oppilasta käsittävälle koululle viisi opettajaa.

Yhdistys järjestää lapsille koulupuvut ja kustantaa kouluruokailun. Ruokakustannukset ovat suuri menoerä pienelle yhdistykselle, noin 7 500 euroa vuodessa.

Yhdistys onkin aloittamassa ruokakummitoimintaa. Monille lapsille kouluruokailu on päivän ensimmäinen, ehkä ainoa lämmin ruoka.

Kouluruokaan käytetään korkealaatuista jauhosekoitusta, joka sisältää vitaminoitua maissia ja soijaa.

Lisäksi lapsille hankitaan koulutarvikkeita, sillä Malawin valtio kustantaa kullekin lapselle vain vihon, kynän ja kumin.

Opetusta annetaan maan virallisilla kielillä, chichevalla ja viidennestä luokasta lähtien englanniksi. Oppisisältö kopioidaan taululta vihkoihin.

”Monet kerrat olemme seisseet keräyslippaiden kanssa räntä-sateessa, mutta kun kolikoita ropsahtelee lippaaseen, mielen täyttää ilo ja kiitollisuus.” Anja Tolonen

Kyläkoulun ansiosta pienimpien lasten koulumatka lyheni muutamalla kilometrillä. Tulvakausina lapsia on hukkunut koulumatkalla ja etenkin tytöille pitkät koulumatkat voivat joskus olla vaarallisia.

Yhdistyksen tavoitteena on saada kylään peruskoulu kahdeksanteen luokkaan saakka, mikä merkitsee yhteensä neljää koulurakennusta.

Nyt niitä on kaksi, kun helsinkiläinen Helplines ry osallistui toisen koulurakennuksen rahoittamiseen.

Myös opettajille aiotaan rakennuttaa asunnot.

Rakentaminen on tehty paikallisten voimin, siinä on ollut tukena yhdistyksen oma luottohenkilö, John Alimon, joka vapaaehtoisena oman työnsä ohessa valvoo rakennusprojektia.

Suomesta yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Carpenter ja muutama jäsen on viettänyt eri pituisia jaksoja paikan päällä.

Tolonen kokee, että auttaminen tuo hyvän mielen ja on usein jopa hauskaa.

– Monet kerrat olemme seisseet keräyslippaiden kanssa räntäsateessa, mutta kun kolikoita ropsahtelee lippaaseen, mielen täyttää ilo ja kiitollisuus.

Rahaa kerätään myös myymällä käsitöitä, kortteja ja leivonnaisia. Vapaaehtoisten neulomat villasukat kuuluvat hittituotteisiin. Syksyisin kerätään marjoja myyntiin, kirkkokonsertti ja taidenäyttelykin on järjestetty.

Verkkokauppa Holvin kautta myydään yhdistyksen hyväksi aineettomia lahjoja, esimerkiksi ruokajauhosäkkejä, hedelmäpuita, koulupukuja ja urheiluvälineitä.

Yhteyksiä Muonaan ylläpidetään lähinnä WhatsApp-puheluiden ja -videoiden avulla.

Koulun historian ensimmäinen kouluruokailu ikuistettiin valokuvaan. Ruokakatos oli jo olemassa, mutta kuvaa varten osa lapsista tuli sen ulkopuolelle syömään. Kuva: Paula Fisk

Yhteydet ovat huonot, puhelimia kylässä on vähän, sähkökin vain 20 prosentilla talouksista. Sähköä tuotetaan pienillä aurinkokennoilla, jollaiset yhdistys haluaisi myös koulurakennusten katoille.

Lisäksi on organisoitu hedelmäpuiden istuttamisprojekti, sillä lähiseudun puusto on lähes kaadettu, kun ruoka on valmistettava avotulella.

– Tarpeita riittää, mutta iloksemme olemme huomanneet, että muonalaiset ovat todella koulutusmyönteisiä. Se lupaa hyvää, Tolonen ja Fisk sanovat.