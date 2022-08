Autoliitto muistuttaa autoilijoita varovaisuudesta, kun pienet koululaiset ovat jälleen liikenteessä koulujen alkaessa elokuun toisella viikolla. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu/arkisto

Autoliitto muistuttaa varovaisuudesta liikenteessä, kun koululaiset palaavat liikenteeseen koulujen alkaessa. Uusi lukuvuosi alkaa elokuun toisella viikolla lähes kaikissa Suomen peruskouluissa.

– Ajoneuvojen kuljettajien on oltava erityisen tarkkoja, sillä mukana on itsenäistä liikenteessä liikkumista vasta opettelevia ekaluokkalaisia, Autoliitto korostaa tiedotteessaan.

Pienet koululaiset ovat useimmiten kokemattomia liikenteessä ja heidän huomionsa on usein muualla kuin liikenteen tarkkailussa. Aloittelevien koululaisten toimimista liikenteessä vaikeuttaa myös heidän pieni kokonsa.

Autoliitto muistuttaa, että lapsen korkeudelta havainnoitaessa jää herkästi olennaisia asioita havaitsematta. Ajoneuvojen kuljettajien näkökulmasta katsottuna pieni lapsi voi myös jäädä herkästi piiloon esimerkiksi pysäköityjen autojen tai kasvillisuuden taakse.

– Autoilijoiden on oltava nyt korostetun varovaisia varsinkin koulujen lähellä liikkuessaan. Ajonopeus on sovitettava sellaiseksi, että auton saa pysäytettyä, jos lapsi juoksee yllättäen eteen. Sanomattakin on selvää, että kaikki keskittyminen pitää olla liikenteessä eikä esimerkiksi kännykän käytössä, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo tiedotteessa.

Lue myös: Muis­tat­ko väis­tä­mis­sään­nöt suo­ja­tiel­lä? Lähes puo­lel­la ih­mi­sis­tä väärä käsitys kul­ku­jär­jes­tyk­ses­tä

Autoliitto muistuttaa myös, että tieliikennelaki velvoittaa antamaan tietä suojatien ylittävälle jalankulkijalle, joten autoilijoiden tulee olla aina valmiita pysähtymään suojateiden läheisyydessä. Hälytyskellojen pitää soida, jos toinen auto on pysähtynyt tai hiljentämässä vauhtia suojatietä lähestyessään.

– Esimerkiksi kaksikaistaisella tiellä, jolla on yksi kaista molempiin suuntiin, suojatielle pyrkivän lapsen suunnasta katsottuna vasemmalta lähestyvän auton pysähtyessä ennen suojatietä, myös oikealta tulevan auton on ehdottomasti huomattava pysähtyä, Vesalainen painottaa.

Jos tiellä on useampia kaistoja samaan ajosuuntaan, tulee muistaa, ettei suojatien eteen pysähtynyttä autoa saa ohittaa pysähtymättä, vaikka suojatiellä ei olisi ketään.

– Myös ensimmäisenä tietä antavan ajoneuvon kuljettaja voi tällaisessa paikassa parantaa tilanteen turvallisuutta hiljentämällä vauhtia ajoissa ja pysähtymällä reilusti, jopa parikymmentä metriä ennen suojatietä. Tällöin viereistä kaistaa ajavan mahdollisuudet nähdä suojatielle paranevat huomattavasti, Vesalainen muistuttaa.