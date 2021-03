Mezzosopraano Virpi Räisänen on yksi Oulu Sinfonian torstai-iltaisen suoratoistokonsertin solisteista. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Oulu Sinfonia jatkaa torstaina ilmaisten suoratoistokonserttiensa sarjaa verkossa otsikolla Pieni on suurta.

Nimi viittaa ainakin siihen, että konsertin päätteeksi soitettava, parikymmenvuotiaan Franz Schubertin Sinfonia nro 6 C-duuri "Pieni" puolustaa paikkaansa säveltäjän teosluettelossa Sinfonian nro 9 C-duuri eli "Suuren" edeltäjänä.

Nuoruudenteoksen lisänimi voisi yhtä hyvin olla "Pieni ja iloinen" sen elämänuskoa henkivän yleissävyn takia.

Konsertin alussa kuultavat Schubertin laulut eivät nekään ole romanttisina taideteoksina pieniä.

Mezzosopraano Virpi Räisänen, sopraano Mari Palo ja tenori Jussi Myllys esittävät brasilialaisen kapellimestarin Eduardo Strausserin johtaman Oulu Sinfonian kanssa laulut An den Mond, Gretchen am Spinnrad ja An die Musik, Salve Regina, Die Schöne Müllerin ja Leise flehen meine Lieder sekä Die Junge Nonne, Du bist die Ruh ja Erlkönig.

Orkesterisäestykset ovat Max Regerin, Tamás Sulyokin, Jacques Offenbachin ja Kurt Gillmannin tekemiä.

Illan solistit edustavat suomalaisen keskipolven parhaimmistoa. Hollannissa pitkään asunut Räisänen on tehnyt uraa myös muualla Keski-Euroopassa, samoin kuin Saksassa vaikuttanut Myllys. Palo tunnetaan parhaiten levytystensä ja kotimaisten oopperaroolien kautta..

Zurichin taideyliopistossa alkujaan opiskellut Strausser on viime vuosina johtanut monia nimekkäitä kansainvälisiä orkestereita.

Vahvaksi ja karismaattiseksi eri medioissa kehutusta kapellimestarista kerrotaan anekdoottina, että hän puhuu sujuvasti kahdeksaa kieltä: portugalia, romaniaa, saksaa, englantia, italiaa, ranskaa, espanjaa ja hepreaa.

Oulu Sinfonian seuraava ilmainen suoratoistokonsertti kuullaan Oulun musiikkijuhlilla torstaina 18.3.

Irlantilainen pianisti Barry Douglas johtaa ja soittaa solistina Ludwig van Beethovenin Pianokonserton nro 5 lisänimeltään ”Keisarikonsertto” sekä Robert Schumannin Pianokonserton a-molli.

Douglas on Camerata Ireland -kamariorkesterin perustaja ja taiteellinen johtaja, jonka uraa siivitti jo 1980-luvulla Moskovan VIII kansainvälisen Tšaikovski-kilpailun kultamitali (1986) ensimmäisenä ei-neuvostoliittolaisena pianistina sitten vuoden 1958.-

Oulu Sinfonian Pieni on suurta -konsertti ilman yleisöä livestriiminä orkesterin Youtube-kanavalla 4.3. kello 19. Taltiointi on katsottavissa 30.6. saakka.