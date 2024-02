Yksi Pienen karhunkierroksen ja samalla ison Karhunkierroksen tauko- ja tulipaikoista on Kitkajoen Myllykoskella, jossa on kaupungin ylläpitämä tupa. Paikka ei kuulu kansallispuistoon. Kuva on otettu riippusillalta. Siitä oikealle lähdettäessä Pyöreälammen suljettava taukopaikka on runsaan kilometrin päässä.

Kuva: Juho Maijala