– Minulla on ollut aina joku ihme halu tai palo tallentaa sitä, mitä lähipiirissäni tapahtuu, valokuvaaja Päkä Rehu kertoo. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Aivan ensimmäiseksi katse kiinnittyy korkkareihin, jotka ovat lippispäiselle käyttäjälleen lievästi ilmaistuna hieman liian isot, ja sitten pitkävartiseen puiseen lattiaharjaan, minkä perusteella voi päätellä, että siivoushommissa ollaan. Eikä nyt olla ihan missä tahansa huushollissa, vaan mitä ilmeisemmin varsin paljon aikaa nähneessä hirsiseinäisessä pirtissä. Ämpärit tiskipöydällä vihjaavat, että kantovedellä mennään.

Kyseisen valokuvan nimi on Siivouspäivä, ja se on kuvan ottaneen Päkä Rehun oma suosikki näyttelystä Rehunkylä, joka on ripustettu Pohjoisen valokuvakeskuksen aulagalleriaan helmikuun ajaksi.