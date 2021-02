Pianisti, säveltäjä Mika Rännälistä tulee Oulunsalo Soi -festivaalin viides taiteellinen johtaja. Kuva: Pekka Peura

Oulunsalo Soi -festivaalin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu Mika Rännäli (s. 1971 Oulu). Rännäli ottaa kamarimusiikkifestivaalin ohjat Kreeta-Maria Kentalalta ensi kesän festivaalin jälkeen.

Rännäli on paljasjalkainen oululainen. Pianisti ja säveltäjä on tehnyt kansainvälistä uraa New Yorkissa yli 20 vuotta. Rännäli muutti syksyllä 2020 perheineen Ouluun.