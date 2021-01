Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen toimitusvaikeudet vaikuttavat rokotusaikatauluihin ympäri Eurooppaa. Kuvassa rokotepulloja unkarilaisessa Szent Imren yliopiston opetussairaalassa. Kuva: MARTON MONUS

Lääkeyhtiö Pfizerin toimitusvaikeuksien takia Suomi ja muut EU-maat saivat viime viikolla odotettua pienempiä eriä koronarokotteita. Määrä ei ole palannut entiselleen, vaikka Pfizer on vakuuttanut, että alkuperäiseen koronarokotteiden toimitusaikatauluun palataan EU:ssa tällä viikolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Mia Kontio kertoi Lännen Medialle tiistaina, että Suomi saa viikoittain 45 000 rokoteannosta helmikuun puoliväliin asti.

Alkuvuoden toimitusaikataulun mukaan Suomen piti saada keskimäärin noin 50 000 annosta Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta viikossa tammi-helmikuussa.

Kontion mukaan viikon 6 jälkeen Pfizer-Biontechin rokoteannosten määrät saattavat nousta, mutta eivät radikaalisti.

– Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien rokottaminen hidastuu vääjäämättä.

Suomi on saanut jo nyt tuhansia rokoteannoksia vähemmän kuin on odotettu. THL:n mukaan Suomi oli saamassa viime viikolla Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteita alle 37 000, joka on lähes 10 000 annosta ennakoitua vähemmän. Lopulta viime viikon määräksi kerrottiin noin 40 000.

Viime viikon loppuun mennessä Pfizerin ja Biontechin rokotetta oli saatu Suomeen yhteensä noin 190 000 annosta.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tiistain koronainfossa, että Pfizer-BionTechin rokotteen toimitukset Suomeen ovat viikosta 7 alkaen noin 60 000 annosta viikossa ja viikosta 10 alkaen noin 70 000 annosta viikossa.

EU pyytää selvitystä uusista viivästyksistä

Kun EU-maiden odotettua pienemmistä rokote-eristä uutisoitiin kaksi viikkoa sitten, Pfizer ilmoitti julkisuuteen, että rokotetoimituksissa on väliaikaisia vaikeuksia tammikuun lopusta helmikuun alkuun.

Esimerkiksi THL ja EU-komissio kertoivat, että viikoittaiset Euroopan alueen toimitusmäärät vähenevät useamman viikon ajan.

Perjantaina 15. tammikuuta Pfizer tarkensi tiedotteessaan, että koronarokotteiden pienemmät toimitukset Eurooppaan kestävät vain viikon, eli normaaliaikatauluun EU:n toimituksissa palataan 25. tammikuuta alkavalla viikolla.

Näin ei kuitenkaan näytä käyneen. Viime perjantaina EU-komission tiedottaja Eric Mamer kertoi, että EU pyytää Pfizerilta selvitystä uusista viivästyksistä, joista EU-maat ovat raportoineet.

Torstaina Italian koronatoimista vastaava virkamies Domenico Arcuri sanoi, että kuluvalla viikolla maa saa Pfizerilta rokoteannoksia 20 prosenttia odotettua vähemmän, kun viime viikolla annoksia saatiin 29 prosenttia vähemmän. Tsekin terveysministeri Jan Blatny kertoi, että maan rokotetoimitukset Pfizerilta pienenivät noin 15 prosentilla viime viikolla, ja tulevien kahden viikon aikana toimitukset pienenevät jopa 30 prosenttia.

Italia uhannut Pfizeria oikeustoimilla

Pfizerin mukaan Euroopan toimitusvaikeudet ovat johtuneet tuotantokapasiteetin nostoon liittyvistä uudelleenjärjestelyistä.

Tuotantomäärät laskevat väliaikaisesti, koska yhtiö remontoi Belgiassa Puursissa sijaitsevaa tehdastaan. Siellä valmistetan myös Suomeen tuotavat rokotteet.

Tehtaan tuotantoprosessia muokataan "huomattavasti suuremmaksi". Tavoite on toimittaa rokotteita aiempaa enemmän vuoden toisella neljänneksellä.

Pfizer ja Biontech aikovat lisätä koronarokotteen tuotantoa kahteen miljardiin annokseen vuodessa. Alkuperäinen tavoite oli tuottaa 1,3 miljardia annosta koronarokotetta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Italia on uhannut Pfizeria oikeustoimilla koronatoimitusten viivästysten vuoksi. Tiistaina Italia pyysi Euroopan komissiolta toimia Pfizeria vastaan, koska se on pienentänyt koronarokotteiden toimituseriä.

Tiistaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi virtuaalisesti järjestetyssä Maailman talousfoorumissa, että rokotevalmistajien täytyy kunnioittaa velvollisuuksiaan ja toimittaa koronarokotteita EU-maille.

Pfizerin rokotetta tilattu eniten

Pfizerin sopimus EU:n kanssa on salainen, ja jokainen maa sopii toimitusten järjestämisestä erikseen lääkevalmistajan kanssa.

Rokotusaikatauluja on jouduttu laittamaan uusiksi monessa EU-maassa odotettua pienempien toimituserien vuoksi. Esimerkiksi Italiassa jotkin maakunnat ovat joutuneet jopa keskeyttämään koronarokotukset kokonaan, koska rokotteita ei ole.

Pfizerin ja Biontechin koronarokote sai myyntiluvan EU:ssa ensimmäisenä. Sitä on tilattu yhteishankinnassa jäsenmaille eniten, kun EU sopi tammikuun alussa mahdollisuudesta 300 miljoonaan lisäannokseen jo sovitun 300 miljoonan annoksen lisäksi. Suomen osuus on noin 6,2 miljoonaa rokotetta.

AstraZenecan rokotteen myyntilupaa odotetaan vasta tämän viikon lopussa, mutta yhtiö on jo ilmoittanut toimittavansa annoksia merkittävästi odotettua vähemmän. EU on tehnyt sopimuksen 400 miljoonasta AstraZenecan rokoteannoksesta.

Modernan rokote sai myyntiluvan loppiaisena, ja sitä on tilattu vähiten eli 160 miljoonaa annosta. Suomeen rokotteita on toimitettu tähän mennessä noin 5 000 Lappiin.