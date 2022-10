Helsinki

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii pääministeri Sanna Marinilta (sd.) konkreettisia ehdotuksia menoleikkauksista. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan pääministeri Sanna Marinilla (sd.) ei näytä olevan ymmärrystä siitä, kuinka vaikea Suomen tilanne on. Marinin haastattelu Yleisradion Ykkösaamussa kertoo Orpon mielestä siitä, että pääministerin tilannekuva Suomen taloudesta on vajaa, puutteellinen ja johtopäätöksiltään väärä.

Orpo sanoi, että Marin nyt kyllä puhui tarpeesta sopeuttaa ja tehdä rakenteellisia uudistuksia, mutta ei esittänyt yhtään konkreettista keinoa.

– Olisi kohtuullista kertoa, että mitä ovat ne rakenneuudistukset ja leikkauskohteet, jotka SDP:lle kävisivät, Orpo sanoi STT:lle.

Orpon mielestä viimeistään Valtiontalouden tutkimuskeskuksen (VATT) tiukkasanaisen kannanoton ensi vuoden budjetista olisi pitänyt toimia herätyskellona.

– Marin sanoo, että korkojen taso nähdään tulevaisuudessa ja että se voi olla myös pienempi, mutta ei voi sellaiseen tuudittautua. Korkojen alenemisesta ei ole takeita. VATT käytti todella poikkeuksellisen vahvaa argumentaatiota ja sanoi, että tällä velanoton määrällä ja näkymällä Suomen talous uhkaa ajautua haaksirikkoon, Orpo sanoi.

Marin sanoi haastattelussa, että myös meno- ja tulosopeutusta pitää voida katsoa, mutta Orpon mielestä pelkkä katsominen ei enää riitä.

– Hän vilauttaa sopeutustoimia ja leikkauksia, mutta viikko toisensa perään näitä kysytään kokoomukselta. Me olemme niitä esittäneet lukemattomia ja me tulemme esittämään niitä lisää, mutta me emme ole kuulleet SDP:ltä ainuttakaan.

Verojen korotus ei Orpon mukaan ole kelvollinen ratkaisu, koska veroaste on Suomessa jo korkea. Toimia ei myöskään voi lykätä.

– Menosopeutusta ei voi lykätä seuraavalle hallitukselle, tilanne on sen verran vaikea.

Vaikuttamisen paikka luisui ohi

Marin torjui Ylen haastattelussa opposition moitteita siitä, että hallitus olisi epäonnistunut vaikuttamisessa EU:n kiistanalaiseen ennallistamisasetukseen. Orpon mukaan opposition välikysymyksen perusteet ovat pitävät.

– Ennallistamiskysymys oli 12 viikkoa pöydällä, koska hallitus ei pystynyt muodostamaan yhteistä kantaa. Eikä selkeää yhteistä linjaa ole vieläkään. Silloin jo olisi pitänyt vaikuttaa ja tehdä varaumat.

Hallituspuolueista SDP, keskusta ja RKP ovat jo kolmessa eduskunnan valiokunnassa ottaneet hallituksen esittämään linjaan kriittisen kannan. Vain vihreät ja vasemmistoliitto ovat puoltaneet hallituksen esittämää kantaa.

– Pohjakanta, joka eduskunnalle on toimitettu, on myönteinen. Nyt sitten hallituspuolueista myös Marinin oma puolue on yhtynyt tähän kokoomuksen kriittiseen kantaan, Orpo kummasteli.

Kitkutellen eteenpäin

Hallituksen rivejä repii nyt ennallistamisen lisäksi kiista maastapoistumisverosta, jota keskusta ja valtiovarainministeri Annika Saarikko ei halua edistää. Näistä kiistoista huolimatta Orpo ei usko hallituksen hajoamiseen.

– Valitettavasti hallitus varmaan kitkuttelee eteenpäin. Kun hallitus on riitainen, se ei pysty hoitamaan Suomen asiaa. Pyritään nostamaan kannatusta ja hallitusta ei johdeta.

Vaikka hallituksissa usein loppumetreillä syntyy kiistoja ja riitaa, on eripura nyt alkanut Orpon mielestä poikkeuksellisen varhain.

– Onhan tämä poikkeuksellista, että on melkein puoli vuotta vaaleihin ja hallituksessa on täysi riita.

