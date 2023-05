Sami Haapakoski, 41, ei anna iän näkyä otteissaan. Pesäpallolegenda aloittaa toisen kautensa Kempeleen Kirin paidassa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pesäpallokenttien suurimpiin legendoihin kuuluva Sami Haapakoski on luonut maineensa ennen kaikkea etenemistaidollaan. Hänen tilastoissaan on miesten Superpesiksen runkosarjasta ja pudotuspeleistä yhteensä 1316 tuotua juoksua.

Matkaksi mitattuna se on 171 kilometriä. Tuotujen määrässä on kunnareita ja tuplajuoksuja, joten tarkka metrilukema on suuntaa antava, mutta siinä ovat mukana vain ne kerrat, jotka ovat muuttaneet digitaaleja tulostaululla.