Pohjois-Suomessa on perusterveydenhuollon osastoilla 127 koronapotilasta. He ovat hoidossa korona vuoksi tai muun sairauden takia ja lisäksi heillä on korona.

Määrä on hieman pienempi kuin viikko sitten, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot.