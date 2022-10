Television The Voice of Finland -ohjelmaa tuottavassa yhtiössä pohdittiin äskettäin epätavallista kysymystä. Karsinnoista varsinaiseen laulukilpailuun oli edennyt kaksi henkilöä, joilla on Suomen kansalaisuuden ohella toinenkin kansalaisuus, nimittäin Venäjän.

Tuotantoyhtiön punninnan päätelmä oli, että kyseiset osallistujat politisoisivat ohjelmaa koskevan keskustelun, "emmekä valitettavasti voi sallia tämän tapahtuvan".