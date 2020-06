Kansanedustaja Ano Turtiainen. Kuva: KIMMO BRANDT

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä lähtöpassit saaneen kansanedustaja Ano Turtiaisen Twitter-viestistä ei aloiteta esitutkintaa. Useat sivulliset henkilöt olivat tehneet hänen jakamastaan viestistä rikosilmoituksen.

Twiitissä oli Yhdysvalloissa menehtynyt tummaihoinen George Floyd, jonka kaulaa poliisi painoi polvella. Floydin kasvot oli muutettu vaaleanpunaiseksi. Kuvatekstinä luki ”PINK FLOYD”. Floyd menehtyi poliisin voimankäyttötilanteen seurauksena.

Turtiaisen viestissä luki kuvan saatteena seuraavasti: ”Oletteko huomanneet, mitä lähempänä hyvinvoinnin alueilla ollaan ”tasa-arvoa”, sitä enemmän on rähinöitä.”

Pilkkakuva oli viimeinen niitti Turtiaisen uralle perussuomalaisten ryhmässä. Hän sai potkut toistuvasta sopimattomasta somekäytöksestään.

Twiitti poistettiin pian julkaisun jälkeen.

Poliisi aloitti rikosilmoitusten vuoksi esiselvityksen ja arvioi siinä, ettei tapauksen vuoksi ole syytä aloittaa esitutkintaa. Esiselvityksessä poliisi arvioi kahta rikosnimikettä: kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja kunnianloukkaus. Kummankaan tunnusmerkistö ei virkavallan mukaan täyttynyt. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan.

Poliisin arvion mukaan julkaisusta ei välity sellaista riittävän yksiselitteistä, juuri tummaihoisiin kansanryhmänä kohdistettua panettelua tai solvausta, että asiassa olisi kyse kiihottamisrikoksesta.

Poliisi arvioi, että julkaisu on henkilöitynyt menehtyneeseen George Floydiin, ja julkaisulla on sinällään halvennettu Floydia. Kunnianloukkauksen tunnusmerkistön mukaan kuolleen henkilön halventaminen ei kuitenkaan ole rangaistavaa, vaan rangaistavaa on ainoastaan valheellisten tietojen ja vihjauksen esittäminen siten, että niistä aiheutuu kärsimystä niille, joille vainaja oli erityisen läheinen.

Vaikka Turtiainen erotettiin eduskuntaryhmästä, hän on edelleen perussuomalaisen puolueen jäsen. Ylen mukaan perussuomalaiset harkitsevat nyt Turtiaisen erottamista myös puolueesta.

Puoueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho vahvistaa Ylelle, että perussuomalaisten puoluehallitus keskustelee Turtiaisen jäsenyydestä vielä tällä viikolla.

Turtiainen kertoi tiistaina, että hän on perustanut oman yhden miehen eduskuntaryhmän, jonka nimi on Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen. Ryhmän sihteeriksi on valittu vuonna 2013 perussuomalaisista pois potkittu ex-kansanedustaja James Hirvisaari.