Helsinki

Perussuomalaisten puoluesihteeri vaihtuu. Perussuomalaisten puoluekokous on valinnut uudeksi puoluesihteeriksi Harri Vuorenpään. Hän sai äänestyksen toiselle kierroksella vajaat 63 prosenttia äänistä.

Vuorenpää syrjäyttää nykyisen puoluesihteeri Arto Luukkasen, joka sai toisella kierroksella vajaat 37 prosenttia äänistä.

Vuorenpää sanoi toimittajille valintansa jälkeen, että perussuomalaiset ovat jumittuneet pienen puolueen organisaatioon ja työtapoihin. Hänen mukaansa erityisesti pitää kehittää puolueen sisäistä viestintää ja koulutusta.

Vuorenpäätä pyydettiin kertomaan medialle, millainen mies hän oikein on. Hän sanoi olevansa suurperheen isä ja ammatiltaan tilitoimistoyrittäjä. Hän kertoi olleensa puolueaktiivina kymmenen vuotta ja nähneensä puolueen kehityksen ja kehityskohdat.

Vuorenpää kirjoittaa verkkosivuillaan pitävänsä perussuomalaisten heikkoutena edelleen organisaation tietynlaista amatöörimäisyyttä.

– Palkattu henkilöstömme on osaavaa, mutta he jäävät liian usein ylityöllistetyiksi. Kenttämme taasen on innokasta ja aktiivista, mutta meillä menee liikaa aikaa toissijaisiin asioihin, joiden pitäisivät toimia sulavammin.

Hän sanoo johtoajatuksenaan olevan koko organisaation viemisen tehokkaampaan ja ammattimaisempaan suuntaan.