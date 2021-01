Helsinki

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja joutui viime heinäkuussa vakavan väkivallanteon kohteeksi kotonaan. Poliisi on tutkinut rikosta murhan yrityksenä. Arkistokuva.

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneen väkivallanteon esitutkinta on valmistunut. Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan kahta miestä epäillään Jämsänkoskella heinäkuussa tapahtuneesta epäillystä murhan yrityksestä. Toinen epäillyistä on vangittu syyskuussa ja toinen lokakuussa, ja he ovat edelleen vangittuja. Heidän lisäkseen asiassa ei ole muita epäiltyjä.

Kataja on kertonut, että kaksi miestä tunkeutui 17. heinäkuuta hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jussi Luoto sanoo, että esitutkinnassa ei saatu varmuutta tekovälineestä.

KRP:n mukaan väkivalta oli hengenvaarallista. Luoto sanoo, että esitutkinnan perusteella tekoa pidetään suunnitelmallisena.

– Tätä rikosnimikettä tukee raaka tekotapa ja sitten nimenomaan esitutkinnassa esille tullut teon suunnitelmallisuus.

– Suunnitelmallisuus, jota me epäilemme, perustuu teon toteuttamistapaan ennen tekoa, tekohetkellä ja teon jälkeen.

Poliisi epäilee, että tekoa on yritetty peitellä jälkeenpäin.

– Se on vahva epäilys.

Luoto sanoo, että esitutkinnan perusteella poliisille muodostui käsitys väkivallan motiivista.

– Tämäkin koostuu pienistä palasista, mutta tiivistettynä sanoisin, että poliittisiin tapahtumiin perustuva henkilökohtainen motiivi.

Toinen epäillyistä on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen. Toinen epäilty on vuonna 1979 syntynyt mies. Luodon mukaan molemmat epäillyt kiistävät teon.

STT on julkaissut Torssosen nimen jo esitutkintavaiheessa yhteiskunnallisen toimintansa vuoksi. Torssonen erotettiin perussuomalaisten jäsenyydestä vuonna 2019.