Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) esittämä valtiosihteerinimitys kaatui suojelupoliisin tekemään turvallisuusselvitykseenkertoo Iltalehti.

Ranne olisi Iltalehden tietojen mukaan halunnut nimittää valtiosihteerikseen eduskunta-avustajansa Kari Ilkkalan.

Iltalehden mukaan Hämeenlinnassa kaupunginvaltuutettuna toiminut Ilkkala tuomittiin joulukuussa 2017 sakkorangaistukseen virkasalaisuuden rikkomisesta.

Lisäksi Ilkkalalla on Iltalehden mukaan ulosotossa velkoja yhteensä yli 73 000 euron edestä.

Valtiovarainminsteri Riikka Purran ja viestintäministeri Lulu Ranteen (edessä) ajamat nimitykset ovat kaatuneet supon turvallisuusselvitykseen. Arkistokuvassa myös ulkomaankauppaministeri Ville Tavio sekä entinen puoluesihteeri Arto Luukkanen. Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Kyse on jo toisesta perussuomalaisen ministerin haluaman nimityksen kaatumisesta suojelupoliisin turvaselvitykseen.

Aiemmin Iltalehti uutisoi puolueen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mediasuhteista vastaavan erityisavustajan nimityksen kaatuneen supon turvaselvitykseen.

IL:n tietojen mukaan Purra oli valinnut aiemmin Alfa-tv:ssä toimineen toimittaja-tuottaja Jari Kuikanmäen avustajakseen kesällä haastattelun päätteeksi.

Nimitys kuitenkin viivästyi, ja lopulta se peruttiin valtioneuvostossa. Iltalehden mukaan syynä oli supon turvallisuusselvitys.

IL:n mukaan nimityksen esteenä oli Kuikanmäen pitkäaikainen avopuoliso, joka on syntynyt Kiinassa ja jolla on yhä perhettä maassa. Lehden mukaan Kuikanmäen puolisolla on nykyisin Suomen kansalaisuus.

– Hänen vanhempansa ovat eläkkeellä ja asuvat Kiinassa. Mitään muita Kiina-yhteyksiä meillä ei ole. Minä en ole edes käynyt Kiinassa, Kuikanmäki kertoi lehdelle.