Oulu

Oulun perussuomalaisten puheenjohtaja Lare Inkala uskoo puolueensa ehdokaslistaan. Kuva: Pekka Kallasaari

Perussuomalaiset pyrkii tuplaamaan kannatuksensa kuntavaaleissa Oulussa. Puolueen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Lare Inkala sanoo, että realistinen tavoite kesäkuun vaaleissa on 17 prosentin osuus äänistä, kun neljä vuotta sitten se oli 8,3 prosenttia.

– Valtuustopaikkoja saatiin viime vaaleissa kuusi. Nyt olisi tarkoitus saada 12–13 paikkaa.

Puolue on viime ajat komeillut kannatuskyselyjen kärjessä tai sen välittömässä tuntumassa.

Viime viikolla julkaistussa Helsingin Sanomien gallupissa perussuomalaiset olivat jopa repineet hienoista kaulaa kakkoseksi jääneisiin demareihin.

Kyseessä oli kuitenkin valtakunnallista eduskuntavaalikannatusta mittaava kysely, joten suoraan siitä ei voi arvioida kuntavaalikannatuksia Oulussa.

Arvioita ovat pyrkineet omilla perusteillaan tekemään jotkut vedonlyöntitoimistot. Ainakin pari niistä on nostanut perussuomalaiset Oulussa ennakkosuosikiksi.

Lare Inkala ei innostu silti vielä juhlimaan, vaikka jykevään vaalivoittoon uskookin. Hän arvioi, että jos puolue yltää tavoitteeseensa, se on Oulussa kolmen tai neljän suurimman puolueen joukossa.

Nuori puolue

Perussuomalaiset nousi suurten puolueiden joukkoon vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Kuntatasolle kannatushuiput eivät ole kuitenkaan tähän mennessä osuneet.

Nyt otaksutaan olevan viimein toisin. Osin tähän on esitetty syyksi sitä, että verraten nuori puolue on vahvistanut paikallistason järjestöverkostoaan. Siinä perussuomalaiset on ollut altavastaajana, kun kilpakumppaneilla on saattanut olla jopa sukupolvien mittainen, vakiintunut paikallistoiminnan perinne.

Tällä on voinut olla vaikutusta erityisesti pienimmillä paikkakunnilla, joissa aktiivisen järjestöväen vähyys näkyy helposti ehdokasmäärissä. Jos ei ole ehdokkaita, ei tule ääniäkään.

Lare Inkalan mukaan Oulussakin järjestötoiminta on kehittynyt vuosien varrella. Oulun kokoisessa paikassa asialla tuskin on kuitenkaan niin suurta merkitystä. Kyseessä on suuri kaupunki, ja Oulun perussuomalaiset on jäsenmäärältään puolueen suurin kunnallisjärjestö.

Jo edellisissä vaaleissa perussuomalaisia ehdokkaita oli liki täysi listallinen. Lare Inkalan mukaan kesäkuun vaaleissa listalla on täydet sata nimeä.

– Olisimme saaneet listan jo nyt täyteen, mutta jätimme muutaman paikan auki, kun kuulimme, että tämä jatkuu vielä.

Tähän mennessä vahvistettuja ehdokkaita on Oulussa 96. Vaalien siirtymisen vuoksi ehdokaslistoja on mahdollista täydentää toukokuulle.

Perussuomalaiset vastusti ainoana eduskuntapuolueena vaalien siirtoa. Myös Lare Inkala hämmästelee osin epäselvää tilannetta, mutta ei pidä vaalien siirtämistä puolueensa kannalta erityisen huonona asiana. Hän osoittaa myös ymmärrystä ratkaisulle.

– Jos terveysviranomaiset katsovat, että vaaleja täytyy siirtää, niin sitten siirretään. Kyllähän ihmisten terveys tulee ensimmäisenä.

Kansanedustajat kärkinä

Vaaleihin Oulun perussuomalaiset ovat valmistautuneet viime vuoden alusta lähtien lähinnä yhdistyksen hallituksen talkoovoimin.

Tekemistä olisi Inkalan mukaan muulloinkin kuin vaalien yhteydessä. Jäsenmäärältään yhdistys on kasvanut, mutta vapaaehtoisia tekijöitä ole liikaa.

Ehdokkaiksi ihmisiä ei kuitenkaan tarvinnut suuremmin maanitella, Inkala sanoo. Syksyyn mennessä kasassa oli jo puolensataa nimeä.

– Loppu on otettu vähän löysemmin. On ollut tulijaa ihan kiitettävästi.

Inkala pitää ehdokaslistaa laajuutensa lisäksi laadultaan hyvänä.

– Sieltä löytyy ehdokkaita duunareista yrittäjiin. Jokaiselle varmasti löytyy jotain, hän sanoo.

Perussuomalaisten ehdokkaiden kärkiniminä voi Oulussa pitää kolmea kansanedustajaa. Jatkopaikkaa valtuustossa hakevat Jenna Simula ja Ville Vähämäki. Edelliset kuntavaalit väliin jättänyt Olli Immonen pyrkii paluuseen.

Viime vaaleissa mainion äänisaaliin keränneen Sebastian Tynkkysen nimeä listalta ei sen sijaan löydy. Tynkkynen jätti valtuuston tultuaan valituksi eduskuntaan vuonna 2019.

Muutenkin päättyvällä valtuustokaudella perussuomalaisten ryhmä koki muutoksia. Kuudesta valitusta jäljellä on enää puolet, ja ryhmän kokokin on kolmanneksen vaalituloksen osoittamaa pienempi.

Tynkkysen korvasi ryhmässä Veijo Väänänen, mutta sinisiin loikanneen Anne Snellmanin ja kokoomukseen siirtyneen Juha Vuorion paikat menivät lähtijöiden mukana heidän uusille puolueilleen.

Lare Inkala uskoo, että tulevasta valtuustoryhmästä muodostuu osaava ja vahva, vaikka monilla ehdokkaista ei ole suuremmin aikaisempaa kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta.

– Meillä on lääkäriä, eläinlääkäriä, kauppatieteen maisteria ja muuta. Valtuustoon nousee varmasti varavaltuutettuja, jotka ovat olleet jo työskentelyssä mukana. Kyllä meillä tietoa varmasti riittää.

Ehdokaslista on pitkä ja monipuolinen, mutta myös hyvin miehinen.

– Naisten osuus on joku 15 prosenttia. Heitä ei ole hirveän paljon, mutta sitäkin parempia, Inkala sanoo.

Aikaisempien vaalien perusteella naisten saamien äänien osuus puolueen koko potista noussee pelkästään Jenna Simulan suosiolla suuremmaksi kuin mitä naisehdokkaiden lukumäärästä voisi päätellä.

Tärkeät vaalit

Perussuomalaiset liitetään usein maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyviin kysymyksiin. Puolue on nostanut teemaa esiin myös kuntavaalien yhteydessä.

Lare Inkala ei mainitse asiaa sanallakaan, kun hän arvioi Oulun perussuomalaisten kannalta tärkeimpiä kysymyksiä tulevan valtuustokauden aikana. Sen sijaan hän nostaa esiin Oulun reuna-alueet, joita on hänen nähdäkseen päästetty näivettymään.

– Koko Oulun kehittäminen on ihan tässä keskustassa, hän moittii.

Taloustilanteen korjaamisen hän arvioi pysyvän toistuvana kysymyksenä. Siihen hän näkee vastaukseksi keskittymisen olennaiseen, kuten vanhusten palveluihin.

– Perussuomalaiset lähtevät karsimaan kaikkea ylimääräistä, mitä ei meidän mielestämme tarvita.

Sellaiseksi Inkala listaa muun muassa “punaiset pyörätiet”.

– Eikä tehdä kulttuurikaupunkia siinä mielessä, että se näkyy vain sata metriä kaupungintalon ympärillä.

Kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus on jäänyt eduskuntavaaleista. Lare Inkalan mukaan kuntavaalit ovat kuitenkin arjen kannalta tärkeimmät vaalit.

– Niissä valitaan päättäjät, joiden tehtävä on pitää huolta jokaisen kuntalaisen hyvinvoinnista. Se tulee tehdä vastuullisesti ja on huomioitava nekin, joilla ei mene hyvin ja jotka eivät jaksa huolehtia itsestään.

Kohti kuntavaaleja -juttusarjassa Forum24 esittelee valmistautumista vaaleihin puolueiden kunnallisjärjestöjen näkökulmasta.