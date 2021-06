Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen pitää vaalitulosta lupaavana, vaikka kannatuksen nousu ei aivan vastannut vaaligallupien ennusteita. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Perussuomalaisten kannatuksen nousu ei vastannut vaaleja ennen ennustettua hyppäystä, mutta suosion nousu koko Oulun vaalipiirissä oli selkeää. Vuoden 2017 kuntavaaleihin verrattuna perussuomalaisten kannatus nousi Oulussa 5,4 prosenttia, Tyrnävällä 5,9 prosenttia ja Pudasjärvellä jopa 19,2 prosenttia. Puolueella on näin Oulussa 9, Tyrnävällä 4 ja Pudasjärvellä 7 valtuustopaikkaa.

Oulun vaalipiirissä perussuomalaiset saivat vaaleissa 177 paikkaa, mikä on 86 paikkaa enemmän kuin vuoden 2017 vaaleissa. Osuus valtuutetuista nousi 6,7 prosentilla. Keskusta sai vaalipiirissä paikkoja yhteensä 512, eli 67 vähemmän kuin vuonna 2017. Keskustan osuus valtuutetuista laski 4,8 prosenttia.

– Keskustan kannatuksen pohja on vahva pohjoisessa. Turvekeskustelun hiljeneminen mediassa on mielestäni osasyy siihen, että kannatuksemme kasvu jäi gallupeihin verrattuna pieneksi, pohtii PS:n Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen.

Moilasen kotikunnassa Utajärvellä puolueen kannatus nousi edellisiin kuntavaaleihin verrattuna 9,3 prosenttia. Valtuustopaikkoja on 5. Pienillä paikkakunnilla jotkut perussuomalaisten ehdokkaista jäivät vaalipäivänä tyystin ilman ääniä, mikä saattaa Moilasen arvelun mukaan johtua äänestyspaikkojen vähyydestä.

– Siksi vaalityön pitäisi olla valmiina jo ennakkoäänestyksen alkaessa. Koronarajoitusten purkaminen antoi tilaa perinteiselle vaalityölle, ja siitä kiitos kenttäväelle. Näissä vaaleissa nukkuva puolue vei kuitenkin voiton, Moilanen toteaa viitaten äänestysprosentin pienuuteen.

Ensi vuoden maakuntavaaleja ajatellen vaalitulos on perussuomalaisille lupaava.

– Sote-uudistuksen kohtalo tulee olemaan maakuntatasolla suuri kysymys. Sitten nähdään, pääsemmekö toiseksi suurimmaksi puolueeksi kokoomuksen tilalle, Moilanen ajattelee.

Keskustan kannatuksen lasku Oulun vaalipiirissä ei paina puolueen Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajaa Jussi Ylitaloa. Keskustan kannatus laski esimerkiksi Oulussa 2,7 prosenttia, mutta kaiken kaikkiaan puolue oli kaupungin suurin kannatukseltaan. Oulussa keskustalla on 15 valtuustopaikkaa. Ylitalon kunnassa Tyrnävällä puolueen kannatus laski viime kuntavaaleista 6 prosenttia. Valtuustopaikkoja on 16. Esimerkiksi Utajärvellä kannatus laski 1,1 prosenttia ja valtuustopaikkoja on 11.

– Olen todella ylpeä kaikista Pohjois-Pohjanmaan kunnista ja [keskustan] ehdokkaista. Olen tyytyväinen tulokseen siihen nähden, mitä keskustalle maalattiin vielä reilu viikko sitten. Voisi sanoa, että tämä vaalitulos on keskustan uuden auringon nousu.

Jussi Ylitalo on tyytyväinen keskustan ehdokkaiden loppukiriin: "Kokoontumisrajoitusten poistuminen helpotti perinteistä vaalityötä." Arkistokuva. Kuva: Susanna Eksymä

Kokoontumisrajoitusten purkaminen auttoi puolueen loppukiriä, kun ehdokkaat pääsivät tekemään niin kutsuttua perinteistä vaalityötä. Politiikka on Ylitalon mielestä muuttunut viime vuosien aikana – vaikuttaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa, ja myös keskustelukulttuuri politiikasta on muokkautunut sen myötä.

– Meidän väki ei ole ollut hirveän aktiivista somessa aikana, jona se on yleistynyt. Nyt on ollut pakko opetella. Uskon, että näihin vaaleihin saimme perinteisellä vaalityöllä hyvää pöhinää porukan kesken aikaan.

Nämä vaalit luovat lupaavaa pohjaa tulevalle, koska kannatus edellisistä eduskuntavaaleista elpyi. Ylitalo nostaa puolueen nuoret edustajat esimerkiksi sille, miten politiikkaa voidaan tehdä somessa. 21-vuotias Olga Oinas-Panuma on hänen mielestään hyvä esimerkki. Oinas-Panuma oli ehdolla Pudasjärven kunnassa, jossa puolueen kannatus laski 7,6 prosenttia ja valtuustopaikkoja on 15.

– Olgan sisältö on informatiivista ja hauskaa seurattavaa. Hänestä meillä kaikilla olisi varmasti oppimista, Ylitalo toteaa.

Vaalitulokset aiheuttavat valtasuhteiden muutoksia kunnanvaltuustojen kokoonpanoon.

– Lähtökohta on se, että kaikkien kanssa tullaan toimeen ja tehdään rakentavaa yhteistyötä. Jokainen valtuutettu toimii oman kunnan parhaaksi, Ylitalo toteaa puolueiden välisestä yhteistyöstä.