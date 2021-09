Helsinki

Perussuomalaisten kansanedustajat hiillostivat ministereitä torstaina eduskunnan kyselytunnilla hallituksen esittämästä koronapassista, mikä sai osan ministereistä lopulta tuskastumaan.

Hallituksen tiistaina esittämä koronapassi on tarkoitettu tilanteisiin, jossa epidemiatilanne huononisi ja alueilla jouduttaisiin ottamaan uudestaan rajoituksia käyttöön tartuntaryppäiden tukahduttamiseksi.

Koronapassia voitaisiin tuolloin käyttää esimerkiksi ravintoloiden, teattereiden tai kuntosalille sisäänpääsyn edellytyksenä ja välttää sillä rajoitukset esimerkiksi asiakasmäärissä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan koronapassi on järeä rajoitustoimi, joka aloittaa kansalaisten jaottelun rokotettuihin ja rokottamattomiin.

– Koronapassi murentaa terveystietojen yksityisyydensuojaa sekä tosiasiallisesti pakottaa ottamaan rokotuksen, jos ei tahdo jäädä yhteiskunnan ulkopuoliseksi, Tavio sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kiisti Tavion näkemyksen siitä, että koronapassi olisi järeä rajoitustoimi.

– Sitä ei oteta koko maassa rajoitustoimena käyttöön, vaan kysymys on siitä, että kun jollakin alueella on tartuntarypäs, siellä voi koronapassilla vapautua näistä rajoituksista. Se on siis rajoituksista vapauttamisen väline, niillä alueilla joilla tartuntaryppäitä on, Kiuru vastasi.

Kiuru kimpaantui

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) korosti perussuomalaisille, että hallituksen tavoitteena on erilaisten rajoitustoimien minimointi.

Perussuomalaisten kysymykset saivat Kiurun ihmettelemään, ovatko perussuomalaiset lainkaan lukeneet hallituksen koronapassiesitystä.

– Suosittelen sen lukemista, koska tässä ei ole kysymys siitä, kuten perussuomalaisten ryhmä tuntuu antavan ymmärtää, että me otamme koronapassin käyttöön jokaisen ravintolan ovella ja jokaisen harrastustoiminnan ovella, Kiuru painotti.

– Toivoisin, että perehdytään tähän esitykseen ennen kuin annetaan väärää todistusta siitä, mihin koronapassia tarvitaan, Kiuru jatkoi.

Perussuomalaiset rokotevastaisia?

Perussuomalaisten koronapassiaiheiset kysymykset herättivät ihmetystä myös muiden ministerien keskuudessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoi kyselytunnilla olevansa huolissaan koronatoimia koskevan eduskuntakeskustelun ja Suomessa käydyn koronakeskustelun tasosta.

– Nojaammeko me enää Suomessa tieteeseen, uskommeko me lääkäreihin ja terveydenhuollon ammattilaisiin vai uskommeko me joihinkin valesivustoilta leviäviin salaliittoteorioihin, Kurvinen kysyi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) koki perussuomalaisten julistautuneen rokotevastaiseksi puolueeksi, mutta perussuomalaisten Leena Meri kiisti Lintilän tulkinnan.

– Me emme ole sanoneet, että me olemme rokotevastaisia, vaan me haluamme, että kansalaisille puhutaan totta, Meri sanoi.