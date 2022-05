Ukrainalaiset ovat kolmen kuukauden ajan puolustaneet sitä kaikkein tärkeintä: omaa kansaa ja kansan oikeutta omaan kansallisvaltioonsa sekä sen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myös aiheuttanut monenlaisia tuntemuksia meissä suomalaisissa.

Vaikka sota on lähempänä Suomea kuin pitkiin aikoihin, suomalaiset eivät ole säikähtäneet, vaan maanpuolustustahtomme on noussut ennätyskorkeisiin lukemiin. Maanpuolustuskurssit ovat täynnä, ja tuskin kukaan enää kyseenalaistaa yleisen asepalveluksen merkitystä. Toisin kuin monet muut Euroopan maat, Suomi on pitänyt puolustuskyvystään ja varautumisestaan huolta. Näin tulee olla jatkossakin.