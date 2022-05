Metal Capitalin Samuli Lehtola (oik.) uskoo, että festivaalikentällä on tilausta uusille, erikoistuneille tapahtumille.– Ehkä vaikeinta on yleisfestivaaleilla, jotka ovat tulleet uusina markkinoille, koska tarjonta on niin suuri niiden suhteen, Lehtola sanoo. Vasemmalla festivaalijohtaja Timo Eskelinen.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen