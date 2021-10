Kasvismaidoilla on vuosisatojen taakse ulottuvat perinteet. Tällä kertaa teemme vegaaneille maistuvia perinteikkäitä ruokia. Kuva: Harri Kuittinen

Tiesitkö, että hamppu on yksi varhaisimmista viljelykasveista Itämeren alueella? Ravintoneuvoja Anniina Ljokkoi ja kulttuurintutkija Liisa Kaski kertovat painotuoreessa Perinnevegeä-kirjassaan (SKS 2021), että vanhin hampunsiemenlöytö Suomesta on 200-luvulta mutta sen siitepölyjälkiä on havaittu jo kivikautisissa löydöksissä.

Karjalaiset puhuivat hampusta liinana, joten hamppumaidosta tehtyä juustoa kutsutaan liinajuustoksi.