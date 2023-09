Sveitsiläinen Microlino on suora jatkumo 1950-luvun kääpiöautoille, eteen aukeavaa sisäänkäyntiä myöten. Edes 22 000 euron hinta ei pelota ostajia ainakaan Keski-Euroopassa.

Kun autobrändin nimi on Micro ja tuotteen Microlino, on selvää, että nyt ollaan tekemisissä pienten asioiden kanssa.

Ja juuri sellainen tämä tuote on: kahdenistuttava, alle 500 kiloa painava kääpiöauto, jonka muotoilu on peräisin suoraan 1950-luvun esikuvista kuten BMW Isettasta.

Erona 70 vuoden takaiseen aikaan on käyttövoima. Microlino on sähköauto, jonka ”tankki” on valinnan mukaan joko 10 tai 14 kilowattitunnin akku. Kertalatauksella auto liikkuu 150–200 kilometriä, mikä riittää kaupunkien kauppakassille paremmin kuin hyvin.

– Olen myynyt näitä noin 80 pelkästään Münchenin alueelle, ja parempaankin pitäisi vielä pystyä. Monella asiakkaalla on ennestään Porsche, ja nyt he haluavat jotakin uutta ja ainutlaatuista, kertoo autoa esittelevä Moritz Sigl.

Microlinot valmistaa sveitsiläinen perheyritys, joten auto on kauttaaltaan laadukkaan oloinen tuote. Vauraassa Baijerissa ostajia ei pelota edes 22 000 euron kokonaishinta. Suomalaiselle se tuntuu paljolta L7e-luokan kevytajoneuvosta.