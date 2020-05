Kellolaisen Harri Taavetin etuna Pihojen taistossa oli se, että lintutorni sijaitsee omalla pihalla. Kuva: Harri Taavetti Yksi Harri Taavetin havaitsemista lajeista oli sääksi. Muita lajeja kertyi 85. Kuva: Harri Taavetti

Lintuharrastaja Harri Taavetti on tyytyväinen omalta pihalta Kellossa havaitsemaansa 86 lintulajiin lauantaisessa Pihojen taistossa.

– On se yksin nähdyksi hyvä tulos ja enemmän kuin alun perin ajattelin näkeväni, Taavetti selventää.

Tornien taistoissa aiempina vuosina kaverina pihalla sijaitsevassa lintutornissa on ollut aktiivisia lintuharrastajia. Useampi silmäpari näkee enemmän.

– Lajimäärätkin ovat yleensä isompia, mutta monena vuonna on ollut pienempiäkin lajimääriä kuin nyt. Siihen nähden olen oikeinkin tyytyväinen.

Lintupäivänä lauantai ei Taavetin mukaan ollut kovin hyvä. Kahlaajia muutti jonkin verran, mutta muuten lintumuutto oli vähäistä. Nyt hän odotti saapumaisillaan olevia hyönteissyöjälajeja, mutta niitä oli todella niukasti.

Yllätyksiä ei 86 lajin joukossa ollut, päinvastoin ne olivat mahdollisimman tavallisia lajeja. Sellaisia lajeja, joita on aiemminkin näkynyt pihalla.

– Pihahan on sijainniltaan sellainen, että täältä näkee lajeja aika monipuolisesti. Näkee merilajeja kuten kuikkaa ja merimetsoa, ihan metsälajeja kuten närhi ja punatulkku. Nyt muutolla olleita kahlaajia näkyi 12 eri lajia.

Taavetti muistuttaa yleisesti, että lintuja voi nähdä hyvin ja monipuolisesti omalta pihaltaan. Tällaisissa tapahtumissa voi ihan tavallisistakin linnuista saada onnistumisen riemua ja hyvää mieltä.

– Havaittujen lajien ei tarvitse olla harvinaisia. Tällaisen kilpailun myötä tavallisetkin lajit ovat periaatteessa yhtä arvokkaita kuin harvinaisetkin lajit.

Olosuhteetkin olivat odotuksiin nähden ihan hyvät, Taavetti luonnehtii. Ennusteissa luvattiin räntäsadetta ainakin kriittisimmille aamutunneille, mutta saderintamat onnistuivat kiertämään Kellon lintutornin. Pisaraakaan eikä hiutalettakaan satanut kilpailun aikana.

– Päivän päälle alkoi tuulemaan hieman enemmän. Kova ja kylmä luoteistuuli häiritsi aika pahastikin loppuajasta, mutta odotuksiin ja ennusteisiin nähden sää oli oikeinkin hyvä.

Harmissaan Taavetti ei ollut siitä, että koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia perinteinen Tornien taisto vaihtui leikkimieliseksi Pihojen taistoksi, jota käytiin kello viidestä kello kolmeentoista.

– Tämä on oikein hyvä lintupiha ja pihalla on vielä oma torni. Mikä olisi sen parempi yhdistelmä, kun kyseessä on pihojen, ei tornien välinen kisa. Lintutornit tahtovat yleensä olla paremmilla paikoilla kuin pihat, Taavetti pohtii.

BirdLife Suomen päivittyvien tulossivuilla kello 17.00 Pihojen kisaan oli ilmoituksia tehty yli 2 500 pihalta ja osallistujiakin oli jo 4 100.

– Vaikea sanoa, kun määriä ei oikein voi verrata mihinkään aikaisempaan, mutta ihan mukava osanotto, BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved arvioi.

BirdLifen Södersved itsekin osallistui Pihojen taistoon.

– En ole koskaan aiemmin niin pitkään parvekkeella päivystänyt kuin tänään. Kahvia kävin välillä keittämässä, mutta kyllä siinä varmaan seitsemän ja puoli tuntia istuttua parvekkeella.