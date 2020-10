X-ON liikuntatapahtuma on perinteisesti järjestetty syyslomaviikolla Ouluhallissa, mutta tänä vuonna tilaisuus jää koronan vuoksi välistä. Arkistokuva. Kuva: Leinonen Jukka

Oulun koulut ovat syyslomalla 19.–23. lokakuuta. Syyslomaviikolla on Oulussa tarjolla sekä maksutonta että maksullista toimintaa ympäri kaupunkia.

Oulun kaupunki kertoo, että perinteisesti syyslomaviikolla järjestetyt X-ON ja X-ONpop tapahtumat jäävät kuitenkin väliin tänä vuonna koronapandemian vuoksi.

Tiedekeskus Tietomaa on auki joka päivä kello 10–17. Koronarajoitusten vuoksi paikalla saa olla kerrallaan 350 henkilöä ja Tietomaassa on voimassa kasvomaskisuositus.

Oulun kaupunki kertoo, että tiedekeskuksessa on ruuhkahuippu yleensä kello 12–14 aikaan ja paikalle suositellaan saapumaan joko heti aamulla 10 aikaan tai iltapäivällä kahden jälkeen.

Keskiviikkona 21. lokakuuta Finnkinossa järjestetään kello 11–12 Gutsy GO -näytös, johon on vapaa pääsy. Näytökseen tulee ilmoittautua tiistaihin 20. lokakuuta kello 10 mennessä. Näytöksessä esitetään oululaisten kahdeksasluokkalaisten rauhanteoista tehtyjä lyhytelokuvia. Näytöksen ovella kysytään kävijöiden nimet. Lisäksi näytöksessä on maskisuositus.

Suurin osa kirjastoista on normaalisti auki syyslomaviikon aikana. Aseman, Jäälin, Kastellin, Kellon, Martinniemen, Pateniemen, Puolivälinkankaan, Ylikiimingin ja Yli-Iin kirjastot ovat kiinni.

Paljon liikuntamahdollisuuksia

Raksilan tekojäällä pidetään syyslomaviikolla kaikille avoimet ja maksuttomat yleisöluisteluvuorot. Vuorot ovat maanantaista perjantaihin kello 9–15. Kentällä toisella puolella luistelevat mailalliset ja toisella mailattomat luistelijat. Luistellessa on käytettävä kypärää.

Oulunsalon ja Linnanmaan jäähalleilla on tarjolla kaikille avoimia, maksuttomia yleisövuoroja lokakuun loppuun asti. Oulunsalossa vuorot ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 13–14.30 ja Linnanmaalla tiistaisin ja perjantaisin kello 13.15–14.45.

Haukiputaalta Jatulista voi osallistua maastopyöräretkelle. Retki tehdään tiistaina 20. lokakuuta kello 12 Isoniemen suuntaan. Retken arvioitu kesto on noin 1,5 tuntia ja retkelle ilmoittaudutaan tekstiviestillä numeroon 040 514 5028.

Pöytätennisviihteeseen erikoistunut sisällöntuottajaryhmä Pongfinity vierailee Oulussa syyslomaviikolla ohjaten nuoria pelaamaan. Tiistaina ryhmä vierailee Yli-Iin nuorisotilalla kello 10–11.30, Ritaharjun nuorisotilalla kello 12.30–14 ja Rajakylän nuorisotilalla kello 15–16.30.

Keskiviikkona ryhmä käy Kaakkurin nuorisotilalla kello 12–13.30, Maikkulan nuorisotilalla kello 14–15.30, Myllyojan nuorisotilalla kello 16.30–18 jaTalvikankaan nuorisotilalla kello 18.30–20.

Torstaina ryhmä vierailee Haukiputaan nuorisotilalla kello 12–13.30, Kaijonharjun nuorisotilalla kello 14–15.30 ja Byströmin nuortenkahvila Bysiksellä kello 16–17.30.

Frisbeegolfia pelataan kolmena eri päivänä kolmessa eri pisteessä. Vuorot on tarkoitettu 7–19-vuotiaille. Oulunsalon liikuntahallilla pelataan tiistaina kello 14–15 ja kello 15–16. Jatulin liikuntahallilla pelataan keskiviikkona kello 14–15 ja kello 15–16. Ylikiimingin koululla pelataan torstaina kello 14–15 ja kello 15–16.

Toppilassa Reeniksellä järjestetään syyslomalla maksuttomat vuorot 11–16-vuotiaille nuorille. Vuorot pidetään tiistaina ja keskiviikkona kello 10–12.

Pohjankartanon koululla järjestetään koripalloa ja futsalia. Tiistaina pelataan koripalloa kello 13–16.30, keskiviikkona 3x3-koripalloturnaus kello 13–16.30 ja torstaina kello 13–16.30 pelataan 5x5-futsalturnaus. Toiminta on avointa 14–35-vuotiaille.

Heinäpään jalkapallohallilla pääsee pelaamaan avoimilla ja maksuttomilla yleisövuoroilla maanantaista perjantaihin kello 13–15.30. Jalkapallohallilla järjestetään myös ohjattuja vuoroja 7–19-vuotiaille. Vuorot pidetään tiistaina ja keskiviikkona kello 13–15.

Ouluhallissa järjestetään keskiviikkona avoin skuuttaus-, bmx-pyöräily- ja skeittausvuoro. Vuoro on keskiviikkona kello 10–15. Mukaan on otettava omat välineet ja kypärä.

Myös uimaan pääsee maksutta Oulun Raksilan, Raatin ja Jatulin uimahalleissa. Maksuton uintivuoro on 13–19-vuotiaille torstaina 22. lokakuuta kello 14–16, uimaan pääsee kello 15.30 saakka.

Torstaina Kaakkurin liikuntamaassa järjestetään maastopyöräilyopastus kello 14.30 alkaen. Opastukseen voi ilmoittautua tekstiviestillä numeroon 044 703 6014.

Syyslomaviikolla Oulun nuorisotaloilla opetetaan myös hiphopin perusteita. KEKSI Kollektiivi kiertää Oulun alueen nuorisotaloja esiintyen ja opettaen.