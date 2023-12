Tuttu näky SM-kisoissa Raksilassa. Louna Kasvio on noussut altaasta Suomen mestarina. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Siinä he ovat. Tai se on – yksi suomalaisen huippu-urheilun mielenkiintoisimmista parivaljakoista: isä ja tytär, valmentaja ja valmennettava, takavuosien maailmanmestari-olympiamitalisti ja 2020-luvun kärkilahjakkuus. Perjantain aamupäivä on jo pitkällä, kun Antti ja Louna Kasvio pulahtavat Raksilan uimahallin kuntoaltaassa kauimmaiselle radalle.

Hetkeä aiemmin Louna on voittanut 200 metrin perhosuinnissa nuorten Suomen mestaruuden, jonka jälkeen päivä jatkuu verryttelyllä.