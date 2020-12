Owenin maalaisperheessä on yhdeksän lasta. Uuden reality-minisarjan avausjaksossa perhe ei pärjäile näin kesäisissä oloissa. Kuva: G.Prescott

Suurperheen maalaiselämää





Neliosainen brittiläinen reality-sarja seuraa yhdeksänlapsisen perheen elämää ja vuodenkiertoa pohjoisenglantilaisella lammastilalla.

Farmi sijaitsee Yorkshire Dalesin karuilla laitamilla, samoissa maisemissa kuin eläinlääkäri James Herriotin edesottamuksista kertova Kaikenkarvaiset ystäväni. Niillä main talvet voivat olla ankaria ja kesät kuumia – vähän niin kuin Suomessa.

Suomalaisittain se haittaa talvisen avausjakson katsomista. Viittä pakkasastetta pidetään sarjassa järkyttävänä ja lumentuloa katastrofina, vaikka vanhemmat näyttävät pärjäilevän ulkosalla ilman päähinettä. Tulisivat käymään Utsjoella, jossa lämpötila voi heitellä vuoden aikana -35 asteesta +30 asteeseen.

Lasten kommentit parasta sarjassa

Reipasta meininkiä ja karheaa huumoria Amanda ja Clive Owenin erikoisessa perheessä kuitenkin riittää. He vaikuttavat tyytyväisiltä valitsemaansa rankkaan elämäntapaan.

Tuhat lammasta pitää ruokkia joka päivä kaukaisilla laitumilla, muistakin eläimistä on pidettävä huolta, koneita on pakko korjata ja ruokaa täytyy laittaa. Päälle tulevat ne yhdeksän lasta. He ovat touhussa täysillä mukana periaatteella "yhteispelillä se sujuu".

Älypuhelimista ei näy vilaustakaan. Netistä tai somesta ei ole tietoakaan.

Melkeinpä parasta sarjassa ovat lasten suusta tulevat kommentit.

Sen sijaan brittisarjoille tyypillisen selittävän selostajasedän ääni lähinnä ärsyttää.

Yle Areena ja TV2 klo 20.00.