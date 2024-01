Keskimäärin Perämeri on ollut kauttaaltaan jäässä vasta tammikuun viimeisellä viikolla. Arkistokuva huhtikuulta 2023. Kuva: Henripekka Kallio

Perämeri on nyt Ilmatieteen laitoksen jääpalvelun mukaan kauttaaltaan jäässä. Näin aikaisin Perämeri on saanut kattavan jääpeitteen talvina 2011 ja 2003 ja sitä ennen 1980-luvulla talvina 1987 ja 1986.

Varhaisimmillaan Perämeri on jäätynyt kokonaan joulukuun puolivälissä talvella 2002‒03 ja myöhäisimmillään vasta maaliskuun puolenvälin jälkeen talvella 2007‒08. Jäätalvina 2020, 2015 ja 1930 Perämeri ei jäätynyt kauttaaltaan koko talvena.

Jäänmurtajista Kontio, Otso ja Polaris avustavat nyt Perämerellä.

Vaikka jääkentässä riittääkin laajuutta, niin paksuutta ei ole tarpeeksi Hailuodon jäätien avaamiseen.

– Välipäivinä kävin mittaamassa ja paikoin puuttui vielä toistakymmentä senttiä, urakoitsija Juha Toppi Touhu-Palveluista kertoo.

Jäätien turvallinen perustaminen ja ylläpito edellyttävät vähintään 40 senttimetrin tehollista jäänpaksuutta ja Topin mukaan jäätä oli heikoimmillaan 25–26 senttiä.

Toppi muistuttaa, että Pohjois-Pohjanmaa ely-keskus päättää jäätien avaamisesta. Hailuodon jäätietä ylläpitää ely-keskus, ja kunnossapidon toteuttaa hoitourakoitsija.

Myös koko Itämerellä jäällisen alueen pinta-ala on ajankohtaan nähden suuri: viimeisen viidentoista vuoden aikana jäätä on ollut tähän aikaan enemmän vain talvina 2011 ja 2010. Keskimääräiseen tilanteeseen verrattuna jäätä on nyt noin nelinkertaisella alueella.

– Vaikka kaikkialla Suomen rannikoilla on jo jäätä, Selkämeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla merijää on vielä petollisen ohutta, Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio korostaa tiedotteessa.

Ensimmäiset jäät piirrettiin Ilmatieteen laitoksen jääkartoille Perämeren pohjukkaan Tornion edustalle lokakuun loppupuolella, hieman tavanomaista aikaisemmin. Tavallisesti ensimmäiset jäät havaitaan Perämerellä marraskuun toisella tai kolmannella viikolla.

Ilmatieteen laitos julkaisee koko Itämeren kattavan jääkartan päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Kartassa esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset. Jääkartta tehdään vuoroviikoin Ruotsin ilmatieteen laitoksen SMHI:n kanssa.