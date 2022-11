Perämerellä on jo alkanut muodostua jäätä. Arkistokuva. Kuva: Henripekka Kallio

Perämeren pohjoisosiin on jo muodostunut talven ensimmäiset jäät, kertoo Ilmatieteen laitos. Ohutta jäätä on jo olemassa Perämeren pohjoisosan sisimpiin lahtiin, Tornion ja Kemin edustalle.

– Tiedossa on enimmäkseen heikkoja pakkasia. Jään määrä ja paksuus lisääntyvät hitaasti, eikä meren jäille ole vielä menemistä, korostaa Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio tiedotteessa.

Tavallisesti ensimmäiset jäät muodostuvat Perämerelle marraskuun toisella tai kolmannella viikolla.

Tänä vuonna lokakuu ja marraskuun alku olivat lämpimiä. Ilmatieteen laitoksen mukaan Perämeren, Selkämeren ja Suomenlahden ulapat ovat nyt noin asteen verran keskimääräistä lämpimämpiä.

Jäätietoa koostetaan erityisesti talvimerenkulun tarpeisiin. Jääkartta julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa, maanantaisin ja torstaisin. Karttaa päivitetään jäiden lähtöön saakka. Jääkartassa kerrotaan ajankohtainen jäätilanne, jäänmurtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset.

Tänä vuonna meriveden pintalämpötilan keskiarvotilannetta kuvaavien ovaalien arvot on jääkartassa muutettu. Ne vastaavat nyt viimeisten 15 vuoden keskiarvoa.

Keskiarvo on ilmoitettu silloin, jos alueella on ollut avovettä vähintään kahdeksana vuotena. Jos taas jäätä on ollut kahdeksana vuotena tai useammin, lukee ovaalissa ’ICE’.