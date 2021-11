Peräänajo-onnettomuus haittaa liikennettä Nelostiellä Simossa. Onnettomuus tapahtui hieman ennen kello yhdeksää aamulla noin kaksi kilometriä Simosta etelään Kuivaniemen suuntaan.

Onnettomuudesta on haittaa molempiin suuntiin. Onnettomuuspaikalla on käynnissä pelastus- ja raivaustyöt. Ajokaistoja on kavennettu onnettomuuspaikalla.

