15 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtö on Iivo Niskasen bravuurimatka. Kuva: Mikko Halvari/Arkisto

Maanantai 7.2.

Vaikka Kuusamon lumilautailutähti Enni Rukajärvi on napannut olympiamitalin kaksista edellisistä talvikisoista, Pekingissä lautailijoiden suurin mitalitoivo on Rene Rinnekangas. Lupsakka Iisalmen mies kilpailee varhain maanantaiaamuna slopestylen finaalissa.

Rinnekangas on slopestylen hallitseva MM-pronssimitalisti, minkä lisäksi hän on saavuttanut lajissa menestystä myös arvostetussa X Games -tapahtumassa. Slopestyle ei suinkaan ole Rinnekankaan ainoa mitalisauma, sillä hän on tällä kaudella noussut myös big airissa uudelle tasolle, josta osoituksena kakkossija maailmancupissa ja pronssimitali X Gamesissa juuri olympialaisten alla. Lumilautailun miesten big air kilpaillaan tiistaina 15. helmikuuta.