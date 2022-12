Oulun iltapäiväliikenteessä on sattunut useita pieniä onnettomuuksia. Kuvituskuva. Kuva: Pekka Peura

Oulun iltapäiväliikenteessä on sattunut useita pieniä kolareita.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrottiin puoli neljän aikaan iltapäivällä, että erinäisiä pieniä tieliikenneonnettomuuksia oli viimeisen tunnin aikana tullut puolenkymmentä.

Pohjantiellä sattui Laanilan liittymän kohdalla peräänajo hieman ennen kolmea iltapäivällä. Tilanteesta aiheutui hetkellistä liikennehaittaa.

Hieman ennen puoli neljää Pohjantiellä Kempeleessä auto törmäsi moottoritien kaistojen välillä olevaan jakajaan.

Lisäksi Ruskossa Raitotien ja Gneissitien risteyksessä on poliisin mukaan tapahtunut kolmen auton kolari. Useamman auton kolari on tapahtunut myös Kellossa Kellonväylällä, jossa kolarissa on ollut osallisena kaksi autoa.

Myös Parkkisenkankaantiellä on poliisin mukaan sattunut onnettomuus.

– Tiet vaikuttavat olevan liukkaita. Nyt kannattaa varoa liikenteessä, Oulun poliisin johtokeskuksesta todetaan.

Toistaiseksi tiedossa ei ole, että onnettomuuksista olisi aiheutunut henkilövahinkoja.

Oulun seudulla satanut jäätävää tihkua

Oulun seudulla tiet muuttuivat paikoin hyvin liukkaiksi. Päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että Oulun ympäristöstä on tullut useampia havaintoja jäätävästä tihkusta.

Tuovinen kertoo, että alijäähtynyttä vettä voi sataa silloin, kun lämpötila on kylmän puolella, mutta ilmassa ei ole riittävästi hiukkasta, johon kosteus kiinnittyisi ja muodostaisi lumihiutaleen. Osa kosteudesta sataa lumena, mutta osa tulee maahan alijäähtyneinä vesipisaroina. Kun jäähtynyt vesi sataa maahan, se jämähtää paikalleen esimerkiksi auton tuulilasiin tai tienpintaan.

Alijäähtynyttä vettä sataa tyypillisemmin silloin, kun ilman lämpötila on lähempänä nollaa. Oulussa päivälämpötila on kuitenkin ollut useamman asteen pakkasen puolella.

– Nyt näyttää siltä, että sadealue menee ohi viimeistään illan aikana.

Juttua päivitetään.