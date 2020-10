Pelottavan yhteiskuntakokeilun aika on pian ohi – "Trump näyttää valehtelevan aina, kun se on hyödyllistä"

Filosofiassa on pitkät ajatuskokeiden hyödyntämisen perinteet. Ehkä kuuluisin on Descartesin viekas paholainen, joka huiputtaa uskomaan kaikenlaista; muun muassa sen, että maailma todella on olemassa.

Ajattelijat on kuvitelleet mielessään kissoja, jotka ovatkin marsilaisten lähettämiä vakoojarobotteja; ideaalikronikoitsijan, joka rekisteröi kaikki historian tapahtumat niiden tapahtumahetkellä; tietämättömyyden verhon, jonka takana ratkaistaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan säännöt ilman mahdollisuutta tietää, miten itse siinä sijoittuu, ja niin edelleen. Ajatuskokeiden tavoitteena on sananmukaisesti kokeilla ajattelun rajoja. Mielikuvituksen voimin luodaan epätodennäköisiä, mutta loogisesti mahdollisia maailmoja, joiden avulla etsitään jotain, joka kestää ankarimmankin kyseenalaistamisen.