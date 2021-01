Pelosin mukaan presidentti on vaarallinen ja poissa tolaltaan. Kuva: SHAWN THEW

Edustajainhuoneen puhemies, demokraatti Nancy Pelosi puhui perjantaina Yhdysvaltain armeijan komentaja Mark Milleyn kanssa siitä, kuinka varmistaa, ettei väistyvä presidentti Donald Trump aloita aseellista konfliktia tai laukaise ydinasehyökkäystä viimeisinä virkapäivinään. Pelosi ilmaisi huolensa Trumpin epävakaudesta.

Asiasta kertovat muun muassa CNN ja The Washington Post.

Pelosin demokraattikollegoilleen julkaisemassa kirjeessä hän kertoo keskustelleensa muun muassa siitä, millä keinoin ydinasekoodit pidetään poissa Trumpin ulottuvilta.

– Tämän poissa tolaltaan olevan presidentin tilanne ei voisi olla vaarallisempi, ja meidän on tehtävä kaikkemme suojellaksemme amerikkalaisia hänen suhteettomalta hyökkäykseltään maatamme ja demokratiaamme kohtaan, Pelosi kirjoitti.

Puhuttuaan Milleyn kanssa Pelosi kertoi myöhemmin edustajainryhmän kollegoilleen The Washington Postin lähteiden mukaan, että hän oli saanut vakuuksia varotoimista siltä varalta, että Trump haluaa laukaista ydinaseen.

– Minulla on vakavia huolia siitä, että hän (Trump) saattaa aloittaa vihamielisyydet tavalla tai toisella, hän on niin epävakaa, Pelosi sanoi The Washington Postin mukaan.

Virkasyytteen yksityiskohdat mahdollisesti julki jo maanantaina

Pelosi johtaa edustajainhuoneen demokraatteja tällä hetkellä Trumpin virkasyytteen nostamisen valmistelussa.

CNN:n julkaisema ote viimeisimmästä luonnoksesta pitää sisällään syytenimikkeen "kapinaan lietsominen".

Tarkemmat syytekohdat julkistetaan mahdollisesti jo maanantaina, uutiskanava CNN:n lähteet kertovat. Tuolloin edustajainhuoneen äänestys syytteen nostamisesta voitaisiin järjestää jo ensi viikolla.

Virkasyytteen nostamiselle näyttää olevan edustajainhuoneessa melko laaja tuki.

Pelosi kuitenkin aikoo keskustella presidentiksi nousevan demokraatti Joe Bidenin kanssa asiasta, The Washington Post kertoo. Lehden mukaan Bidenin mielipiteellä voi olla ratkaiseva merkitys siinä, kuinka Pelosi aikoo syytteen suhteen jatkaa.

Biden ei ole tähän mennessä suostunut kommentoimaan Trumpin mahdollista viraltapanoa, mutta eri medialähteet ovat antaneet ymmärtää, että Biden on virkasyytteen suhteen vastahakoinen.

Biden, joka piti perjantai-iltana Suomen aikaa tiedotustilaisuuden, sanoi asian olevan kongressin päätös.

– Se, mitä kongressi päättää tehdä, on heidän päätöksensä, Biden sanoi CNN:n mukaan.

Biden sanoi keskittyvänsä virkaanastujaisiinsa, mikä on hänen mukaansa myös nopein tapa saada Trump ulos Valkoisesta talosta.

– Jos siihen olisi kuusi kuukautta, meidän tulisi tehdä kaikkemme saadaksemme hänet ulos toimistosta, nostamalla virkasyyte uudestaan ja yrittäen vedota 25. lisäykseen, mitä ikinä vaatisikin saada hänet ulos toimistosta, Biden sanoi The Washington Postin mukaan.

Jotta virkasyyte menisi läpi, kongressin ylähuoneen republikaanijohtoisen senaatin tulisi äänestää sen puolesta kahden kolmasosan enemmistöllä.

Virkasyytteen nostamisella olisi joka tapauksessa kiire, sillä Biden nousee presidentiksi 20. tammikuuta.

Senaatti on tauolla 19. tammikuuta asti. Vaikka syyte saataisiin ajoissa senaatin käsiteltäväksi, senaatin enemmistöjohtaja republikaani Mitch McConnell voi viivyttää äänestystä Bidenin virkaanastujaisiin asti, kertoo Hill-lehden lähde.

CNN:n lähteiden mukaan edustajainhuoneen demokraatit keskustelivat asiasta perjantain videopalaverissa tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Adam Schiffin kanssa. CNN:n mukaan senaatin demokraatit voisivat pitää käsittelyn tammikuun 20. päivän jälkeen, jolloin puolue saa haltuunsa ylähuoneen enemmistön.

Virkasyytteen käsittely siinä vaiheessa olisi kiusallista Bidenin hallinolle, sillä tuleva presidentti on luvannut yhdistään kansan ja keskittyä koronapandemian hillitsemiseen, CNN kirjoittaa.

Trump ei osallistu virkaanastujaisiin – Biden: "Hyvä asia"

Trump myönsi torstaina ensimmäistä kertaa, että hän ei tule toimimaan presidenttinä toista kautta. Perjantaina hän tviittasi, ettei aio osallistua Bidenin virkaanastujaisiin.

CNN:n mukaan Trump on ensimmäinen presidentti 150 vuoteen, joka jättää välistä tulevan presidentin virkaanastujaiset.

Biden kommentoi CNN:n mukaan perjantaina sen olevan "hyvä asia".

– Yksi harvoista asioista, joista hän ja minä olemme koskaan olleet samaa mieltä. Se on hyvä asia, ettei hän ilmesty paikalle, Biden sanoi.

