Maailmanlaajuisen pandemian tuhottua sivilisaation kovapintainen kyynikko ottaa hoiviinsa 14-vuotiaan tytön, joka saattaa olla ihmiskunnan viimeinen toivo. Päärooleissa ovat Pedro Pascal ja Bella Ramsey.

Last of Us

HBO Max





Juuri, kun zombimaisesti kaudesta toiseen venynyt Walking Dead raahusti maaliin, tulee Last of Us.