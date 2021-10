Game Night

Sub klo 21.00

Lapsi on terve, kun se leikkii, ja virkeänä leikki pitää aikuisenkin. John Francis Daleyn ja Jonathan Goldsteinin toimintakomedia kertoo noin nelikymppisten kaveriporukasta, joka kokoontuu säännöllisesti yhteisiin peli-iltoihin. Kun yhtenä iltana leikitään murhamysteeriä, kidnappaavat naamiomiehet illan isännän. Isku näyttää aidolta, koska se on aito. Sitten tuleekin kiire. Kieltämättä tarina ei omaperäisyydellä raflaa. Se kuitenkin kerrotaan reippaasti, ja niin runsaan tilannekomedian kera, että mustaa huumoria suosivaa katsojaa uhkaa läkähdys. Jason Batemanin ja Rachel McAdamsin pariskunta johtaa joukkoa, josta ei heikkoja lenkkejä löydy. Pakko on erikseen kuitenkin mainita erikseen Jesse Plemons naapurin hämäränä poliisimiehenä. Ensiesitys. (USA 2018)

Happy Death Day 2U

TV5 klo 21.00

Christopher Landonin kauhukomedia tarinoi jatkoa yllätyshitille, jossa collegen nirppanokka nimeltä Tree joutui elämään – ja kuolemaan – samaa päivää yhä uudelleen. Jessica Rothe jatkaa roolissa ja pelastaa sen, minkä vanhan toistolta pystyy. Ensiesitys. (USA/Japani 2019)