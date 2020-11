Peli äityi todella rumaksi – jälkipyykki repii yhteiskuntaa vielä monella tavalla, oli tulos mikä tahansa

Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkipyykkiä ennen tulosten lopullista valmistumista käydään jo kaduilla ja käräjillä. Portlandissa Oregonissa poliisi joutui selvittelemään mellakkaa. Kuva: CHRISTIAN MONTERROSA/EPA

Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloslaskennan eteneminen on osoittautunut kihelmöiväksi jännitysnäytelmäksi. Ääntenlaskun venyminen ei silti ole yllätys, sillä laskettavana on enemmän ääniä kuin koskaan aikaisemmin. Kahden ehdokkaan katkera kampailu on innostanut ihmiset koronasta huolimatta äänestämään, ja varsinkin postiäänestämisen suosio yllätti.

Amerikkalaisten mediatalojen ennusteet ovat näyttäneet voittoa demokraattien Joe Bidenille. Varminta on kuitenkin odottaa, että viimeisetkin äänet Arizonan, Georgian, Nevadan, Pohjois-Carolinan ja Pennsylvanian kaltaisissa avainosavaltioissa ja niiden suurissa kaupungeissa on saatu laskettua.