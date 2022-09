Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen on huolissaan Kärsämäen paloaseman toimintavalmiudesta. Kuva: Heikki Uusitalo

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen on huolissaan Kärsämäen paloaseman toimintavalmiudesta, jossa on hänen mukaansa ollut jo pidemmän aikaa haasteita ja epävarmuutta. Tilannetta on pyritty korjaamaan yhteistyössä Kärsämäen sopimuspalokunnan ja Kärsämäen VPK:n kanssa.

– Tilanne on tietysti vakava, jos järjestelmämme ei syystä tai toisesta toimi, Haapanen kommentoi.