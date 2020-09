Pelastakaa matkailutyöntekijä Anneli - ja ne tuhannet muut, joiden leivästä koronapandemia on haukkaamassa ison palan

Anneli on tehnyt töitä menestyneessä lappilaisessa matkailuyrityksessä 21 vuotta. Tehtävät ja asiakkaat ovat vaihtuneet, mutta molempia on näihin asti riittänyt. Huhtikuussa tilanne muuttui. Silloin korona tuli ja Anneli ja kymmenet hänen työkaverinsa lähtivät lomalle, jota eivät olisi halunneet. Lomautuksia on jouduttu jatkamaan kesän yli eikä niille näy päätä.

Tuhannet lappilaiset odottavat talvea pelonsekaisin tuntein. Lumi sataa maahan varmasti, mutta muuten talvesta on tulossa musta. Koronapandemia ja matkustusrajoitukset ovat tuhoamassa matkailusesongin ja pudottamassa Lapin ennennäkemättömään ahdinkoon. Joulun osalta peli on jo käytännössä menetetty.