Pakistanissa sadekausi on pitkittynyt ja vesi on noussut korkealle. Kuvassa lapset leikkivät sadevedessä rankkasateen jälkeen Pakistanin Lahoressa 21. syyskuuta. Kuva: RAHAT DAR

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan vuoden 2020 aikana syntyneet lapset tulevat kokemaan elämänsä aikana keskimäärin seitsemän kertaa useammin helleaaltoja kuin heidän isovanhempansa, jos Pariisin ilmastosopimuksen alkuperäisissä päästövähennyslupauksissa pysytään.

Tiedot selviävät uudesta selvityksestä, jonka Pelastakaa Lapset on tuottanut yhteistyössä Brysselin vapaan yliopiston (VUB) ilmastotutkijaryhmän kanssa. Born into the Climate Crisis -raportin mukaan ilmastokriisi koettelee lapsia pahiten matalan- ja keskitulotason maissa.

Vertailukohtana vuoden 2020 aikana syntyneisiin lapsiin pidettiin kuusi vuosikymmentä aiemmin, vuonna 1960 syntyneiden ikäluokkaa. Raportissa kerättiin kokemuksia lapsilta yhteensä 11 maasta.

Tällä hetkellä esimerkiksi Afganistanissa kasvavat lapset voivat järjestön mukaan joutua kokemaan hellettä jopa 18 kertaa enemmän verrattuna isovanhempiinsa. Jo tällä hetkellä ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista kärsivät eniten lapset, jotka ovat yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa.

Järjestö kertoo tiedotteessaan, että mikäli päästöjen vähentämisessä ei ylitetä Pariisin sopimuksen alkuperäisiä lupauksia, vastasyntyneet voivat joutua kokemaan 2,6 useammin kuivuutta, 2,8 kertaa enemmän jokien tulvimisia sekä lähes kolme kertaa useammin epäonnistuneita satoja.

Järjestö pitää erityisen huolestuttavana sitä, että monet lapset voivat joutua kärsimään useista samanaikaisista tai peräkkäisistä ilmastoon liittyvistä katastrofeista.

Ilmastonmuutos uhkaa Pelastakaa Lapsien mukaan myös saavutettua edistystä muun muassa köyhyyden nälän ja aliravitsemuksen vähentämisessä. Satojen menetykset koettelevat pahiten juuri köyhimpiä perheitä ja vähiten kehittyneitä maita. Tällä hetkellä esimerkiksi Malissa kasvava sukupolvi voi kokea satojen menetyksiä jopa kymmenen kertaa useimmin kuin heidän isovanhempansa.

Heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat lapset altistuvat muita useammin veden välityksellä tarttuviin tauteihin, nälkään ja aliravitsemukselle. He elävät usein myös alueilla, jotka ovat erityisen alttiita äärimmäisten sääilmiöiden tuhoille.