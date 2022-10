Eric Marsh (Josh Brolin) on työlleen omistautunut pitkän linjan palomies, joka haluaa kouluttaa maastopaloja sammuttavista alaisistaan valiojoukon. Kuva: Sub

Only the Brave

Toiminnan miesten sankarillisia joukkoja on elokuvissa riittänyt junalasteittain, villistä lännestä tukkimetsiin ja sotatantereille. Joseph Kosinskin elokuva ei varsinaisesti joukosta poikkea. Kaavamaisella draamalla on kuitenkin kaksi etua: ajankohtaisuus ja karismaattinen äijäletka. Ilmastonmuutos on tehnyt metsäpaloista niin murheellisen yleisiä, että on oikeus ja kohtuus, että sen alan spesialistit saavat huomiota ja kunniaa.

Elokuva pohjautuu Granite Mountain Hotshots -nimisen valiojoukon tositarinaan. Josh Brolin esittää pomomies Eric Marshia, joka kouluttaa arizonalaisesta ryhmästään sotilaallisen tehokkaasti toimivan yksikön. Elokuvan muita kasvoja ovat Miles Teller, Jeff Bridges ja Ben Hardy. Jennifer Connelly on Marshin vaimo Amanda. Hurjat kuvat metsäpaloista saavat katsojankin köhimään. Vähintäänkin. Ensiesitys. (USA 2017)