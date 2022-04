Oulu

Pekurin Pation alatasolla on kahden, tulevaisuudessa kolmen ravintolan yhteinen asiakastila. Kuva: Pekka Kallasaari

Pekurin kauppakorttelin sisäpihalle niin sanottuun Rautataloon avataan tänään keskiviikkona Pekurin Patio. Entisen Viman ja Robert’s Coffeen paikalle on noussut neljän ravintolan kokonaisuus.

Toimintansa sisäpihalla aloittavat torniolaislähtöinen, kiinalaista ruokaa tarjoava Golden Flower, kahvilatuotteita myyvä Magnolia Coffee & Bakery, japanilaisia ramen-nuudeleita tarjoava Nekosama ja puuhiiligrilliruokia valmistava Ballou Grill.

– Nämä neljä ovat sellaisia, joita ei ole Oulussa ennen nähty, Jussi Mattila Trevian Asset Management Oy:stä iloitsee.

Hän kertoo, että jo kesällä 2019, kun uusi omistaja kävi tiloja läpi, oli selvää, että sisäpihalle tulee ravintolatoimintaa.

– Korkea alue on kuin luotu ravintoloille ja viihtyisään oleskeluun.

Viides ravintola tulossa

Uusia ravintoloita on tällä hetkellä sisäpihalla kolmessa eri tasossa. Alimmalla tasolla sijaitsevat Magnolia Coffee & Bakery ja Nekosama. Ne jakavat yhteisen patioalueen keski-eurooppalaiseen tyyliin.

Alatasolla on tilaa vielä kolmannelle ravintolalle, ja sellainen sinne on todennäköisesti pian myös tulossa.

Trevianin tekninen manageri Juha Jaakola (vas.) ja asset manager Jussi Mattila ovat nähneet sisäpihan mittavat muutostyöt lähietäisyydeltä. Kuva: Pekka Kallasaari

– Yhden ruokaravintolan kanssa neuvottelut ovat jo hyvin pitkällä. Todennäköisesti kesäkuussa tilaan tulee uusi ravintola. Se tulisi monipuolistamaan ravintolatarjontaa, Jussi Mattila kertoo ja paljastaa, että ravintola, jonka kanssa neuvotteluja käydään ei ole oululaisille uusi tuttavuus.

Tilaa on vapaana vielä myös uuden ravintolamaailman ylimmässä kerroksessa 60 neliötä.

– Puheissa on ollut, että sinne sopisi esimerkiksi viini- tai sushibaari, mutta konsepti on vielä hakusessa, Mattila kertoo.

Kun kaikki kuusi sisäpihan ravintolaa ovat joskus käytössä, asiakaspaikkoja on yhteensä noin 350. Tilan muuntaminen ravintolakeskittymäksi on ollut iso urakka.

– Tämän ympärille on rakennettu kolme ilmastointihuonetta. Ravintolat vaativat myös rasvaneritysviemäröinnit. Satsaus on ollut valtava, Mattila sanoo.

Yhteiset pelisäännöt yrittäjille

Yksi Pekurin Pation uusista yrittäjistä on Hanna Sirniö, joka on toiminut aiemmin Oulussa ketjukahvilayrittäjänä. Nyt hän kokeilee siipiään Magnolia Coffee & Bakeryn nimissä.

– On innostavaa avata uusi kahvila, kun on muitakin toimijoita avaamassa samaan aikaan. Patio on mahtava. Toivon, että oululaiset löytävät sen, Sirniö sanoo.

Hanna Sirniö on uuden Magnolia Coffee & Bakeryn yrittäjä. Kuva: Pekka Kallasaari

Yhteinen patio tarkoittaa myös sitä, että yrittäjien täytyy tehdä uudella tavalla yhteistyötä. Se ei kuitenkaan Sirniötä jännitä.

– Olimme tosi samalla linjoilla siitä, miten paikkaa hoidetaan. Enemmän jännittää, miten asiakkaat alkavat viettää patiolla aikaa.

Asiaton oleskelu on tarkoitus kitkeä heti alussa pois.

Magnolia Coffee & Bakeryn tuotteet leivotaan itse. Tuotteista on karsittu pois vehnäjauho ja valkoinen sokeri. Kaikki tuotteet ovat myös gluteenittomia.

– Uskoisin, että naiset ovat innokkaimpia tästä konseptista. Stockmannilla liikkui paljon iäkkäämpiä ihmisiä, mutta Pekurissa näkyy liikkuvan myös paljon nuorempaa väkeä.

– Tunnelmat ovat jännittyneet mutta odottavaiset sen suhteen, miten ihmiset ottavat tämän vastaan, Sirniö hymyilee.